Senac/SE publica edital de licitação para agência de publicidade

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Sergipe, está realizando licitação, na modalidade Concorrência, do tipo técnica e preço, para a contratação de agência de publicidade e propaganda. As propostas serão recebidas no dia 27 de fevereiro, às 14h30, no Setor de Licitação da instituição.

As concorrentes devem atender todos os critérios previstos para a prestação de serviços, conforme descritos no Edital de Concorrência nº 01/2023. As cópias do edital e seus anexos podem ser retiradas no Setor de Licitações do Senac, até 24 horas antes da abertura das propostas. O documento também está disponível em http://licitacao.se.senac.br/

Lembrando que as agências participantes devem apresentar documentação própria de seus representantes à Comissão de Licitação, que os credenciem como seus participantes legais no certame.

Para obter informações mais detalhadas, os interessados podem acessar https://transparencia.senac.br/#/se/licitacoes

Senac/SE