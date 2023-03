Vai Turismo: equipe apresenta relatório das visitas técnicas, inicia planejamento e lança projetos

Representantes dos municípios envolvidos no projeto piloto do Programa Vai Turismo em Sergipe, de órgãos públicos, e do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, estiveram reunidos no início da tarde de terça-feira, 28. O objetivo do encontro foi apresentar o ‘Relatório Executivo – Resultados’ sobre as entregas do projeto Vai Turismo – Rumo ao Futuro, organizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), e ainda o Relatório técnico elaborado pela Secretaria de Turismo (Setur), com análises sobre cada município sergipano que compõe o projeto piloto. Representantes dos municípios envolvidos no projeto piloto do Programa Vai Turismo em Sergipe, de órgãos públicos, e do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, estiveram reunidos no início da tarde de terça-feira, 28. O objetivo do encontro foi apresentar o ‘Relatório Executivo – Resultados’ sobre as entregas do projeto Vai Turismo – Rumo ao Futuro, organizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), e ainda o Relatório técnico elaborado pela Secretaria de Turismo (Setur), com análises sobre cada município sergipano que compõe o projeto piloto.

Participaram da reunião o Diretor Regional do Senac SE, Marcos Sales, a técnica do segmento de Gastronomia, Marta Moreira Aguiar, o instrutor de Turismo, Paulo César Oliveira e o diretor da Divisão de Educação Profissional (DEP), Adalberto de Souto.

Dando boas-vindas a todos, o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, que coordena a implantação do Vai Turismo no Estado, falou sobre as expectativas futuras e fez a apresentação do relatório da CNC.

“Saímos à frente de muitos estados e agora vamos partir para mais uma etapa do Vai Turismo, que é colocar em prática algumas ações para fortalecer as Rotas de Compras, com Itabaianinha e Tobias Barreto, e a Religiosa, como São Cristóvão e Laranjeiras. O trabalho que já fizemos foi parabenizado pela CNC “.

Léa Sobral, representante da Setur, fez a apresentação da avaliação das visitas técnicas aos quatro municípios, onde foram pontuados os pontos fortes e fracos de cada um.

“Trouxemos aqui um compilado feito por todos, dos municípios envolvidos, para que possamos fortalecer esse projeto piloto que possa, depois de consolidado, ser desenvolvido em outros municípios”, ressaltou, complementando que é preciso que o sergipano conheça Sergipe.

Também participou da reunião o empresário e ex-secretário de Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, que está assumindo o cargo de presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio.

Propostas

Durante o encontro foi apresentado pelos empresários Mário Eugênio e Diego Torres, o projeto Corrida de Aventura. A proposta de fomentar o turismo para os amantes do esporte, nos municípios participantes do Vai Turismo.

O diretor Regional do Senac, Marcos Sales, aproveitou o encontro para informar aos presentes sobre o projeto Batalha de Sabor da instituição, que será realizado este ano.

"Todo turismo envolve gastronomia, seja ele de qualquer segmento. E o nosso objetivo é realizar essa competição para que possamos ter a chancela do prato sergipano. E nesse processo, precisamos da ajuda da Setur, para compormos o corpo de jurados com representantes de entidades e chefs de renome para validarmos essa ação. A ideia é envolver produtos que são sergipanos, a exemplo do aratu, caranguejo, amendoim cozido, mandioca, coco, caju e mangaba", destacou.

A apresentação do projeto foi feita pela técnica do segmento de gastronomia Marta Moreira.

“O projeto será dividido em etapas, envolvendo oito participantes que ao final serão selecionados dois finalistas. Na competição serão avaliados a criatividade de cada competidor, o domínio de técnicas e habilidades e a valorização do sabor de insumos regionais que definem a nossa cultura alimentar local”, relatou.

Na reunião, Léa Duarte apresentou quais os próximos passos a serem seguidos pelo programa no Estado.

“A equipe da Setur listou as próximas etapas, que são visitar os pontos que não foram visitados em cada município, por uma equipe formada por dois técnicos da secretaria e dois da Fecomércio; reuniões com os prefeitos, para avaliação de sugestões e pontos factíveis; elaboração do diagnóstico simplificado; início da construção do plano de ação de cada cidade e o acompanhamento das ações de estrutura dos roteiros pelas gestões municipais”, informou Léa Duarte.