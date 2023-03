Itabaianinha se prepara para receber a mais nova feira de moda da região

Com o objetivo de impulsionar o turismo de compras no centro sul de Sergipe, o município de Itabaianinha, lança no dia 05 de abril, a mais nova feira de moda da região.

“A nossa perspectiva é de oportunizar os pequenos confeccionistas a comercializar no polo moda, ambiente já consolidado no segmento. Com isso, vamos atrair mais compradores e visitantes que buscam o turismo de compras”, informa Jairo Floriano dos Santos, Secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Itabaianinha.

A feira, que entra no calendário semanal, promete mudar a rotina da cidade com a atração de compradores de todo o Brasil. Com mais de 80 pontos de venda, a feira de moda é uma oportunidade única para quem procura roupas de qualidade a preços acessíveis.

“Todas as quartas, de 08h às 17h, os empreendedores estarão com seus stands montados à espera de sacoleiros e compradores em geral que poderão contar com um espaço amplo e organizado, que oferecerá comodidade e praticidade na hora das compras”, pontua Jairo.

Os produtos à venda na feira serão de fabricação própria, garantindo assim qualidade e preços imbatíveis. Além disso, os visitantes poderão encontrar uma grande variedade de estilos, que atendem a todos os gostos e necessidades.

Os organizadores esperam receber um grande número de visitantes, tanto da cidade quanto de outras regiões.

“A expectativa é de que duas mil pessoas visitem o espaço na primeira quarta-feira de abril. O evento será uma ótima oportunidade para fomentar o comércio local e gerar renda para a cidade. Todos os envolvidos no projeto estão empenhados em fazer da feira de moda um sucesso”, finaliza o secretário.

Vai Turismo

Itabaianinha, juntamente com o município vizinho de Tobias Barreto, integra a Rota de Compras, que está sendo fortalecida pelo programa “Vai Turismo”, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que em Sergipe está sendo operacionalizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, em conjunto com prefeituras e órgãos públicos.

Além do turismo de compras, outra rota que está sendo fortalecida no Estado é a do Turismo Religioso, envolvendo os municípios de São Cristóvão e Laranjeiras. Visitas técnicas foram realizadas nas quatro cidades envolvidas, com o objetivo de avaliar possibilidades e levantar as deficiências, para buscar soluções para resolvê-las.

Agora o “Vai Turismo” avança mais uma etapa, com proposta de realização de eventos que fomentem o turismo do Estado. O trabalho em Sergipe vem chamando atenção de outros Estados, já recebeu destaque da CNC, e inclusive atraindo a atenção de outras rotas turísticas sergipanas, a exemplo da Rota do Imperador – que sai de Santana do São Francisco, percorrendo o rio até o estado de Alagoas -, cujas organizadoras buscaram o apoio da Fecomércio.