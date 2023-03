Alunos do curso de Estilista do Senac lançam coleções autorais inspiradas na sustentabilidade

Um evento marcado por apresentações e performances, em meio a figurinos elaborados pelos alunos do curso de Estilista de Moda e prestigiada por amigos e familiares dos formandos. Assim aconteceu o projeto integrador “Expo Fashion”, que reuniu 14 coleções cápsulas autorais, criadas a partir de movimentos sustentáveis e soluções de impactos poluentes, cada uma com a marca individual, revelando os talentos e segmentos de identificação de cada aluno.

O resultado do curso, de acordo com a instrutora de moda Karinne Sá, é uma mostra do talento sergipano.

“Moda é inspiração a todo tempo, tendo como fonte coisas, objetos, pessoas, lugares, sentimentos, momentos, uma infinidade de temas. Neste curso, os alunos e alunas puderam vivenciar todo esse processo criativo, deste a concepção e identificação e imprimir nesta exposição, o talento de cada um. Eu quero dar os parabéns”.

A professora Adriana dos Santos, mãe de um dos alunos, ficou encantada com o trabalho apresentado pelo filho e os demais colegas.

“Quando Vinícius resolveu fazer o curso de estilista e tinha que vir todos os dias de Neópolis para Aracaju e depois voltar, fiquei extremamente preocupada, pois ele é muito tímido. Mas hoje, vendo o resultado, meu coração encheu de alegria. Quando entrei aqui e pude perceber o empenho dos alunos em cada detalhe, não consegui segurar as lágrimas. Fico feliz por ele ter realizado o sonho e confio no talento dele. Esses jovens têm potencial e devem ser reconhecidos e valorizados”.

Para a analista de processo educacional, Yluska Ribeiro, a finalização do curso de Estilista de Moda revelou a desenvoltura dos alunos e permitiu uma viagem no processo de ensino e aprendizagem.

“Quando rememoramos como eles chegaram aqui para fazer o curso, diamantes brutos que aos poucos foram lapidados, sendo orientados no caminho que seguiram para que desenvolvessem hoje, com autonomia e segurança no projeto integrador, ver que eles conseguiram externar seus conceitos, é muito gratificante. Quem passou para ver a exposição, percebeu o brilho no olhar e o domínio de cada um deles em falar sobre o conceito da coleção que desenvolveu. Sem falar que eles fizeram trabalhos individuais, mas não deixaram de se preocupar uns com os outros. Isso é gratificante porque mostra que a essência do profissional não é meramente técnica, é um contexto maior e integral”.

