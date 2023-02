Vai curtir o carnaval? Não esqueça de cuidar do corpo!

Carnaval é uma época esperada por muitos brasileiros, seja para descansar, ir à praia, viajar ou cair na folia. São dias propensos a excessos, que podem causar alguns desconfortos ao corpo, a exemplo de exposição excessiva ao sol e o descuido na ingestão de água e sucos na quantidade ideal para repor o que foi perdido na folia. Pensando em ajudar os foliões, a equipe do eixo de saúde do Senac/SE separou algumas dicas para que possam aproveitar os dias de festa com tranquilidade.

– Evite exposições prolongadas e repetidas ao sol. Queimaduras solares acumuladas durante a vida predispõem ao câncer da pele.

– O filtro solar precisa ser aplicado cerca de 30 minutos antes da exposição ao sol, em todas as áreas expostas. Deve ser reaplicado a cada duas horas, ou até antes, caso esteja na praia, na piscina ou realizando atividades que causem transpiração excessiva.

– Use sempre que possível, bonés, viseiras ou chapéus. Cerca de 70% dos cânceres da pele ocorrem na face, proteja-a sempre. Não se esqueça de proteger os lábios e as orelhas.

– Use filtro solar com FPS 30 ou maior.

– Mormaço também queima. Não se engane! Mesmo nos dias nublados, até 80% da radiação ultravioleta pode atravessar as nuvens e chegar à Terra. Portanto, use filtros solares também nestes dias.

– Filtro solar e hidratante facial e corporal devem ser usados diariamente.

– A proteção solar das crianças é responsabilidade dos pais! Proteja as crianças e estimule os adolescentes a se protegerem.

– Nutricionistas indicam que a hidratação deve ser feita com antecedência para prevenir a desidratação. Beba bastante água, seja pura, em forma de suco ou consumindo frutas que contenham muita água como a laranja, melancia, melão, morango e abacaxi. Elas ajudarão a manter o corpo hidratado, o que é fundamental para quem deseja permanecer bem-disposto. Os sucos de frutas são uma ótima opção, pois além de hidratar, fornecem um açúcar natural (frutose) que repõe a energia gasta e impede a hipoglicemia.

– Alimentos in natura e minimamente processados, de fácil digestão, podem ser opções mais leves para ter disposição no carnaval. Evite trocar refeições por lanches. Consuma hortaliças e alimentos frescos. Tenha à mão opções práticas e saudáveis como frutas e castanhas. Quando comer fora de casa, dê preferência a alimentos produzidos na hora e evite fast foods. Estar bem alimentado também ajuda a reduzir os efeitos do consumo de álcool.

– Escolha sapatos confortáveis, espaçosos e bem almofadados. Evite sapatos com salto alto e áreas estreitas nos dedos dos pés. A chance de evoluir com dor e desconforto aumenta quando você está de salto. Esse tipo de calçado força todo o peso na frente do pé e causa dor. O salto alto também coloca você no caminho mais rápido para joanetes, calos e outros problemas, além do desequilíbrio e chance de torção. Se você gosta de saltos, tente tipo “Anabela”, com a base bem estável. Não os use todos os dias e não os use quando for dançar por um longo tempo. Escolha saltos grossos em vez dos finos e de preferência aos com pata anterior.

Senac/SE

*Com informações do Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Cirurgia Dematológica