Secretaria de Saúde de Aracaju apresenta proposta de parceria institucional ao Senac/SE

Na manhã desta quarta-feira, 15, o diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, recebeu a visita de representantes da Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju. Em pauta, apresentação de propostas de parceria institucional para a realização de ações nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no próximo mês, em alusão ao Dia da Mulher, comemorado em 8 de março.

A diretora de Atenção à Saúde da SMS, Janaína Souza Alves, ressaltou que a parceria foi pensada dentro do Programa de Cuidado da Mulher, no que poderia ser feito para o público feminino durante o mês de março.

“A nossa intenção é elevar a autoestima das mulheres, para que elas percebam que precisam estar bem com elas mesmas e que isso vai além do cuidado com a saúde. Com o Senac, instituição de referência, estaremos levando ações de autocuidado, como maquiagem, manicure, cabelo e outros serviços que Senac possui, através dos alunos e instrutores dos diversos cursos que oferta”.

As ações são oportunidades para que os alunos do eixo de beleza coloquem em prática o que estão aprendendo em sala de aula.

“Essa será uma parceria bastante positiva. É importante que o Senac esteja presente em todo o Estado, levando para a população os serviços que disponibilizamos, neste caso em específico para as mulheres. Será uma oportunidade de mostrar, através dos nossos alunos e instrutores, que a principal missão é a educação profissional de excelência”, destaca Marcos Sales.

Também estiveram presentes na reunião, a assessora dos Programas da Rede de Atenção Básica, Josivânia Mesquita; a secretária Executiva da SMS, Josimeire Maranhão e a coordenadora de Comunicação, Ana Dulce Melo.

Senac/SE