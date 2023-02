Senac/SE oferta 40 vagas gratuitas para cursos de garçom e de camareira

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Sergipe abrirá no dia 27 deste mês, as inscrições para os cursos de garçom e de camareira (o) em meios de hospedagem, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), em Aracaju. Para se inscrever, o candidato terá que atender e comprovar os requisitos mínimos necessários para fazer cada capacitação.

Serão ofertadas 15 vagas para o curso de garçom, que tem carga horária total de 360h, com previsão das aulas acontecerem de 20 de março até 6 de julho, de segunda à sexta, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

Já para o de camareira (o), serão abertas 25 vagas. As aulas serão ministradas de segunda à sexta, das 14h às 17h, de 27 de março até 15 de junho. As vagas de ambos os cursos são para a unidade de Aracaju.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de março, através do site do PSG (www.psg.se.senac.br). A lista dos selecionados seguirá o critério de classificação por ordem de inscrição dos candidatos.

Os nomes dos 40 selecionados para fazer as capacitações serão divulgados no dia 13 de março, quando serão abertas as matrículas. Eles terão até 14 de março para confirmar a participação nos cursos.

Senac/SE