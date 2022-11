URGENTE! Dorival Júnior não fica no Flamengo para a temporada de 2023

Está confirmado! O técnico Dorival Júnior não será mais técnico do Flamengo na temporada de 2023, depois de conquistar a Copa do Brasil e ser tricampeão da Libertadores pelo clube. O treinador não gostou de saber que a diretoria do clube entrou em contato com o português Vítor Pereira, ex-Corinthians, e decidiu, junto com sua comissão fixa, deixar o comando do Rubro-Negro.

Ambas as partes já tinham direcionado e encaminhado bem a renovação contratual, mas a escolha do cúpula diretiva da instituição de abrir contato com um novo profissional incomodou internamente, tornando a provável permanência, até então, irredutível. O próprio vice-presidente de futebol, Marcos Braz, chegou a declarar publicamente que todos eram a favor de continuar com Dorival.

O Flamengo ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. Nas redes sociais, Dorival Jr publicou um vídeo se despedindo do Rubro-Negro:

“Marcou a minha vida, a minha carreira e a minha história. Eu jamais vou me esquecer do jogo do Atlético-MG para frente e, principalmente, daquele domingo em que nos reunimos no Centro do Rio de Janeiro. Eu quero esclarecer dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação e a minha atenção e o respeito foram dedicados a esse clube. Eu disse para a diretoria que o ano de 2023 não seria diferente e a minha atenção seria totalmente voltada ao Flamengo”.

Dorival Jr disse ainda que a parte financeira não pesou para a saída: