Brasil domina o jogo no segundo tempo e derrota a Sérvia por 2×0 na partida de estreia no Mundial

Richarlison marca os primeiros gols da Canarinho na Copa e garante vitória verde e amarela

No primeiro compromisso da Seleção Brasileira, os craques da Amarelinha superaram as dificuldades do primeiro tempo, conseguiram dominar o jogo e conquistaram uma bela vitória sob a seleção da Sérvia. O camisa 9 da Canarinho, Richarlison, foi o protagonista da partida. No segundo tempo, o jogador garantiu o primeiro gol do Brasil no Mundial, brilhou e mandou um “pombo sem asa” para selar a vitória brasileira.