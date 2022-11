Em jogo movimentado, Gana vence a Coreia do Sul por 3 a 2 e sonha com vaga nas oitavas da Copa

Salisu abriu o placar e Kudus marcou duas vezes; Cho Gue-Sung fez os gols da Coreia do Sul

E parece que os gols resolveram sair nesta segunda-feira de Copa. Em mais uma partida movimentada, a Gana venceu a Coreia do Sul por 3 a 2, no Estádio Cidade da Educação e se recuperou no Grupo H. O resultado embolou a chave de onde sai o adversário do Brasil nas oitavas de final, caso a seleção brasileira se classifique.

Na primeira etapa, a seleção da Coreia do Sul controlou a posse de bola, mas insistiu em jogadas pelo alto sem perigo. Com isso, viu o adversário marcar duas vezes e sair para o intervalo com a vantagem no placar.

Aos 14 minutos , em bola aérea, a bola sobrou na pequena área e no meio da confusão o zagueiro Salisu aproveitou e mandou para o fundo da rede. Aos 34’, em jogada trabalhada pelo lado esquerdo, Iñaki Williams cruzou e Kudus raspou para mandar de cabeça e ampliar o marcador.

E no segundo tempo os coreanos conseguiram reproduzir a posse em gols. E conseguiu o empate dentro de três minutos. O camisa 9 apareceu na área aos 14’ e 17’ e mandou de cabeça em duas oportunidades para marcar e igualar o marcador.

Só que a alegria durou pouco. Aos 23’, Kudus fez mais um e desempatou. Boa construção pelo lado esquerdo e cruzamento rasteiro, Iñaki Williams furou, mas o camisa 20 não perdoou. 3 a 2!