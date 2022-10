Unidade Senac de Nossa Senhora da Glória comemora um ano conectando profissionais ao mercado de trabalho

O Centro de Educação Profissional Maria José dos Santos – “Professora Lia”, unidade do Senac/SE em Nossa Senhora da Glória, completa um ano de fundação nesta sexta-feira, 14. Neste período, cerca de 800 pessoas foram preparadas para o mercado de trabalho da região por meio dos 71 cursos, entre técnico e profissionalizantes, ofertados pela instituição, nas áreas de gestão, comércio, comunicação, beleza, saúde, Tecnologia da Informação (TI), moda, produção de alimentos, gastronomia e telecomunicações, além de oficinas, mini oficinas, workshops e palestras.

De acordo com o gerente da unidade, Marco Antônio Santos, o Senac chegou ao alto sertão sergipano com a missão de educar para o trabalho, transformar os índices da região, produzir mudanças e qualificar jovens e adultos para um mercado cada vez mais exigente.

“Durante esse período, procuramos entender o comportamento da região, verificando a necessidade do mercado local, para atendermos a demanda com a oferta de cursos para profissionalizar a população local e de vários municípios circunvizinhos. Foram concluídas 48 turmas e passaram pelo Senac até o momento 799 alunos, 30% deles conseguiram emprego ou decidiram empreender”.

Desenvolver novos conhecimentos e habilidades numa era tecnológica foi um dos principais desafios da aluna de Rádio e TV da unidade de Nossa Senhora da Glória, Maria Angélica Correia Lima.

“O curso mudou totalmente a percepção sobre o mundo da comunicação. Quando cheguei ao Senac era um pouco tímida. Apesar ser encantada pelo universo da comunicação, algumas coisas ainda me deixavam um pouco travada. E foi com técnicas, vivências e práticas que comecei a ter um bom desempenho. Hoje posso dizer que estou apta ao mercado de trabalho graças ao Senac”.

Para este ano, ainda serão ofertadas matrículas em 25 diferentes cursos. Já para 2023, a expectativa é ampliar a oferta de qualificação profissional, com ações mercadológicas e de promoção social, visando transformar a vida de jovens e adultos.

“Nosso portfólio é vasto, ofertamos cursos em diversas áreas, além de prestarmos atendimento corporativo, ofertando qualificação e aperfeiçoamento profissional às empresas. Temos ainda a Aprendizagem Profissional de Qualificação, que forma adolescentes e jovens com idades entre 14 e 24 anos, para empresas do comércio”, destaca Marco Santos.

“Foi um ano de muito trabalho e energia depositada no CEP Professora Lia. Casa arrumada e muitos desafios pela frente. Parabéns ao nosso time que, com coragem e determinação, fez a unidade produzir. Agora precisamos avançar e aprimorar nossas ofertas e resultados”, ressalta o diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales.

Senac Nossa Senhora da Glória



A unidade pedagógica possui sete pavimentos com uma área de construção de quase quatro mil metros quadrados. O prédio conta com 14 salas de aula e laboratórios de Informática, Gastronomia, Rádio, TV, Higiene e Beleza, Saúde, além de uma biblioteca e um auditório reversível e equipado com tecnologia de ponta, com capacidade para até 300 pessoas.

A unidade tem capacidade para atender 500 alunos, por meio da oferta de cursos de formação inicial, continuada e técnicos de nível médio, nas áreas de gestão e negócios, tecnologia da informação, beleza, saúde, gastronomia, comunicação e infraestrutura, além dos cursos da Rede EAD Senac.

A Unidade Senac Nossa Senhora da Glória está localizada na Rua Manoel Francisco de Andrade, nº 100, no Bairro Silo. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações (79) 3411-1404.



http://cursos.se.senac.br/ unidade/260/gloria

Ascom Senac/SE Confira os cursos que estão com matrículas abertas no Centro de Educação Profissional Maria José dos Santos – “Professora Lia”.

“O Senac, hoje, faz parte da história da cidade, como um aparelho transformador, que qualifica e profissionaliza seus alunos, para que cheguem ao mercado de trabalho preparados. Quero parabenizar todos os empregados do Senac de Glória, bem como todos os alunos da unidade e a sociedade gloriense. Estão de parabéns o município e toda a região”, frisa o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade.