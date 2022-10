Mikaela Villaça: de aluna do PSG em Aracaju a instrutora no Senac/SE

Comunicativa e questionadora, Mikaela de Andrade Lima Villaça, decidiu se inscrever no curso de recepcionista em serviços de saúde, ofertado pelo Programa Senac de Gratuidade – PSG, no Senac Sergipe. O início dessa jornada de dedicação aos estudos, e de sucesso, foi no ano de 2015, no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju.

“No curso, tive a oportunidade de aprender muito sobre gramática e gestão em geral. Durante as aulas, os instrutores me incentivavam e percebiam potencial para a área de tecnologia da informação, o que, até então, eu não conseguia enxergar”, confessa.

À época, o instrutor Diego Almeida conta que de imediato percebeu a capacidade da aluna para atuar em outra área.

“Mikaela tem o perfil de aluna que a gente bate o olho e percebe que tem potencial”, revela.

Concluído o curso do PSG, e por incentivo do instrutor, Mikaela logo ingressou no curso técnico de nível médio de manutenção e suporte em informática, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS.

“Tempos depois o Senac abriu processo seletivo na área e o próprio instrutor Diego compartilhou a publicação comigo. Li o edital e vi que tinha os pré-requisitos, então resolvi fazer a inscrição, passei pelo processo seletivo e fui aprovada. Estou bastante feliz por fazer parte do corpo de instrutores do Senac”, celebra a egressa que hoje atua como instrutora nível um, da área de informática.

Em dois meses de atividade em sala de aula, Mikaela Villaça já está na quarta turma de alunos, que juntas somam cerca de 70 pessoas.

“A mensagem que deixo para os jovens, e para os mais velhos também, é que invistam em capacitação. O Senac oferece cursos com foco no mercado de trabalho, que a cada dia está mais competitivo e exige profissionais qualificados. Os instrutores são maravilhosos e bem preparados. Quanto mais aprimoramento se tem, maior a chance de conquistar uma ocupação”, afirma.

De aluna do PSG a estreia em sala de aula, sete anos se passaram. E, finalmente, o instrutor Diego Almeida, reencontra a ex-aluna, hoje colega de trabalho no Senac Sergipe.

“É gratificante ver uma aluna com potencial para seguir a carreira. Melhor ainda saber que faz parte da equipe de instrutores. Mikaela é merecedora dessa conquista. Aprovada no processo seletivo, reúne todos os requisitos que o Senac julga importantes para orientar, compartilhar conhecimento e integrar o quadro de pessoal”, finalizou.

Ascom Senac/SE