2º Barber Retrô: competição de barbeiros está de volta

Após dois anos o campeonato dos barbeiros, promovido pelo Senac Sergipe, está de volta. As inscrições para o 2º Barber Retrô, que acontecerá nos dias 7 e 8 de novembro, já estão abertas e prosseguem até dia 19 deste mês.

Para participar, os interessados devem realizar inscrição por meio do formulário on-line e enviar duas fotos de um trabalho de barbeiro no tamanho 20x25cm cada, em formato JPG com 300DPI de resolução, para o e-mail eventos@se.senac.br, com as seguintes informações: nome completo e e-mail.

A técnica responsável pelo segmento de Beleza do Senac/SE, Felipa Edite, informa que o evento contará com palestras, sorteio de brindes, demonstrações e exposições de apoiadores, além do campeonato.

“A competição é para barbeiros profissionais, será realizada em dois dias e dividida em duas categorias: Cortes Fade e Design de Barba. A categoria de Cortes Fade será dia 7, das 16h às 16h50, e a de Design de Barba no dia 8, no mesmo horário”.

Durante o evento, as atividades serão iniciadas a partir das 10h com palestras, exposições e sorteio de brindes.

“Para participar das palestras, os interessados devem fazer a inscrição através do site do Senac e, sugerimos no dia, levar 1kg de alimento não perecível”, diz Felipa Edite.

Dúvidas e informações podem ser obtidas ligando para a Central de Atendimento: 3212-1560, ou por meio do site: se.senac.br

