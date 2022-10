Unidade Móvel do Senac/SE entrega mais de 100 certificados a concludentes de cursos em Estância

Unidade Móvel do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE, realizou a entrega de mais de 100 certificados, para alunos de cinco cursos ofertados para a população de Estância, fruto de uma parceria firmada com a prefeitura do município.

A solenidade, que aconteceu na sede da Câmara Municipal do município, contou com a participação do presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade; do diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales; do prefeito da cidade, Gilson Andrade, e do vice, André Graça.

Os concludentes são de turmas dos cursos de Maquiador, Designer de sobrancelhas, Licor caseiro, Pizza, Molho e cobertura e de Excelência em vendas.

“Houve um diálogo por parte da gestão municipal com estas comunidades para que eles definissem quais cursos queriam que fossem ofertados. Primeiro ouvimos os jovens, os pais e mães de famílias para que eles pudessem virar empreendedores, donos dos seus próprios negócios. E depois definimos a parceria com o Senac, sobre os cursos que seriam ofertados”, destacou o prefeito Gilson Andrade.

“Essa é uma ação já consolidada do Senac, que leva cursos de aprimoramento para a população do interior sergipano. E o prefeito de Estância, Gilson Andrade, já sinalizou que um novo convênio será firmado no próximo ano”, adiantou Edson Dias de Araújo, gerente da Unidade Móvel do Senac/SE.

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcos Andrade, parabenizou a gestão pela iniciativa e destacou a política de interiorização que o Senac/SE tem implantado.

“Com o projeto de interiorização, nós temos levado o Senac a todos os municípios sergipanos.Estância foi agraciada com sete turmas em cinco cursos, que beneficiaram 110 pessoas. Gostaria de parabenizar o prefeito que buscou junto ao Senac a qualificação da sua comunidade”, disse.

Novas empreendedoras

Luciana Divino Jardim foi uma das formandas do curso de licor e já faz planos para o futuro.

“Comecei a fazer o curso para não ficar parada de casa, mas hoje já me sentei com colegas para alavancar nosso projeto, fazer uma casa de licor e ganhar dinheiro”.

Aline Carvalho não perdeu tempo e fez dois cursos: o de pizza e o de licor.

“Já trabalho com salgados e doces, e me aprimorei com os dois cursos. Agora já estou vendendo pizzas e já iniciei a produção de licor para comercializar. Foram dias de aprendizado, bastante proveitosos”.

Após concluir o ensino médio, a jovem Cláudia Noemi, de 18 anos, buscou profissionalização com o curso de designer de sobrancelhas para concorrer a uma vaga de emprego.

“Sem nenhuma qualificação é difícil entrar no mercado de trabalho. E esses cursos ajudam a iniciar a vida profissional, seja empreendendo ou chegando preparada para um emprego”.

Ascom Senac/SE