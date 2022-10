Egresso do curso de garçom do Senac/SE é referência no ramo de vinhos

Há 15 anos, o jovem Pabllo Cezar de Jesus dos Santos iniciava, no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE, o curso de garçom. Antes mesmo de concluir a profissionalização, já estava trabalhando na área.

“Lembro que o curso durava cerca de seis meses e antes mesmo de terminar, eu já estava pagando o curso com o meu trabalho de garçom”, declara.

Sempre atento aos desafios do mercado, Pabllo Cezar investiu em conhecimento, cresceu a cada dia na profissão que escolheu, aproveitou todas as oportunidades.

“Estava trabalhando em um restaurante e percebi clientes solicitando informações sobre vinhos. Então, comecei a procurar locais aqui em Aracaju onde pudesse aprender sobre a bebida”.

Pablo revela que tudo aconteceu por acaso. Em busca de uma renda extra, foi contratado para trabalhar em uma festa. Ao comentar com colegas sobre o interesse em fazer um curso de sommelier, citou a dificuldade de encontrar a capacitação em Aracaju.

“Falei que tinha ligado várias vezes para um ateliê de vinhos e restaurante para me informar sobre cursos e ninguém atendia, mas o dono estava na festa e acabou ouvindo o meu comentário. Foi nesse momento que ele me chamou e disse que iria me ensinar tudo que sabia sobre o assunto”.

O empresário Carlos Corrêa o levou para trabalhar no Enotrya, passou a instruí-lo sobre o mundo dos vinhos, recomendou livros e a como apresentar cada garrafa aos clientes, as combinações, até o restaurante fechar.

“Logo depois surgiu a oportunidade de empreender na área, com mais duas pessoas, em uma loja de vinhos e onde também realizamos cursos rápidos. E lá tenho um braço direito, Cleverton, que também é um garçom apaixonado por vinhos e está buscando especialização na área em um curso no sul de Minas. Compartilho todo o conhecimento e livros que tenho sobre assunto”.

De volta ao Senac

Anos depois de concluir o curso, Pabllo Cezar soube do edital para o processo seletivo de instrutor de garçom para a unidade do Senac de Aracaju.

“Resolvi fazer a inscrição e fiquei muito feliz quando soube que havia passado em primeiro lugar. É uma honra para mim estar de voltar a esta casa onde comecei a minha carreira.”

A primeira turma que assumiu se formou no final de setembro deste ano, e o tema do Projeto Integrador escolhido pelos alunos foi justamente “Harmonização de Vinhos”.

“Me sinto realizado em poder passar um pouco do que sei para os meus alunos. O Senac transformou a minha vida, assim como de muitos outros alunos que já passaram por aqui, ao longo dos 75 anos de existência da instituição”.

A visão empreendedora de Pabllo César não para por aí: em breve inaugura mais um restaurante com seus sócios.

“Será um restaurante especializado em gastronomia ibérica. Tudo que venho conquistando foi a partir do curso que fiz no Senac. Ainda dentro da instituição, os alunos começam a conhecer pessoas, conseguir trabalhos. A partir do conhecimento há chances de crescer na profissão e virar uma referência no mercado”, finaliza.

Ascom Senac/SE