Unidade do Senac em Tobias Barreto está com inscrições abertas para oito cursos

Para os moradores de Tobias Barreto e região que pretendem iniciar o ano buscando qualificação, o Centro de Educação Profissional (CEP) “Josafá Ribeiro de Almeida” do município está com inscrições abertas para oito cursos, nas áreas de Beleza, Moda e Gastronomia. Ainda nesse primeiro trimestre, estão previstas a abertura de turmas para mais cinco capacitações, incluindo os eixos de Saúde, Tecnologia da Informação (TI) e Gestão.

“Definimos os cursos de acordo com as necessidades da população dessa região e da nossa cidade. Sempre nos sentamos com a equipe do CEP Tobias Barreto para saber quais os cursos mais procurados no atendimento da unidade. A partir desse diagnóstico, procuramos ir mais adiante, oferecendo qualificações complementares, como alongamento de unhas e extensão de cílios. Procuramos inovar, trazer novidades em todos os eixos”, enfatiza a gerente da unidade, Eline Barreto.

Documentos

No ato da matrícula, os interessados devem estar munidos de Carteira de Identidade e CPF (obrigatório para todas as idades, cópia e original); comprovante de residência com CEP (atualizado máximo de seis meses, cópia e original); e comprovante de escolaridade (cópia e original).

“Quem é comerciário tem desconto de 20% sobre o valor do curso, e essa redução também vale para filhos de trabalhadores do comércio. Temos ainda o Plano de Fidelização, cujo desconto varia de acordo com cada situação, a exemplo de quem trouxer outro aluno que efetuar a matrícula, quem fizer mais de uma capacitação. E temos ainda as promoções temáticas, em datas comemorativas”, informa.

Se o interessado for menor de 18 anos, somente o responsável legal poderá fazer a matrícula e munido com a documentação.

Pagamento e inscrição

O pagamento é facilitado, podendo ser feito em até seis parcelas nos cartões de crédito (Hipercard, Mastercard, Visa). Para outras opções o interessado deve consultar a forma de parcelamento no ato da matrícula.

As inscrições podem ser feitas no Centro de Educação Profissional (CEP) “Josafá Ribeiro de Almeida”, localizado na Praça Abelardo Barreto do Rosário, s/n, ou ainda na página ( http://cursos.se.senac.br/unidade/98/tobias-barreto ). Dúvidas por ser tiradas pelo telefone (79) 3541-1715, ou presencialmente, de segunda à sexta, das 8h às 22h.

Cursos com inscrições abertas:

Beleza

Cabeleireiro

Básico de Corte de Cabelo e Escova

Extensão de Cílios

Design de Sobrancelhas

Técnicas de Manicura e Pedicura

Maquiagem Social

Gastronomia

Preparo de Bolos e Tortas

Moda

Aperfeiçoamento em Corte e Costura

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.