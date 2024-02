Nova da unidade do Senac em Itabaiana será inaugurada em março

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e os diretores Regional do Senac, Marcos Sales, o Adjunto, Manuel Leal, e Regional do Sesc, Aparecida Farias, acompanhados pelo prefeito de Itabaiana, Adailton Souza, fizeram na manhã de quinta-feira, 8, uma visita técnica para conhecer o novo prédio do Senac no município. Contando com uma estrutura moderna e inovadora, que ofertará cerca de 250 cursos profissionalizantes para todo o agreste sergipano, a unidade será inaugurada no dia 26 de março deste ano.

“É uma satisfação fazermos essa vistoria técnica, junto ao prefeito da cidade, Adailton Souza, o presidente da Federação das CDL’s, Edivaldo Cunha, e o da CDL de Itabaiana, Fábio Moura, para conhecerem o novo equipamento, que será entregue à população de Itabaiana e de toda a região, às 19h do dia 26 de março. Aqui o Senac vai profissionalizar a juventude do Agreste, mas também adultos e idosos, em instalações modernas e bem equipadas. Dos alunos que passam pelo Programa Jovem Aprendiz do Senac, 76% são inseridos no mercado de trabalho. Esse foi um projeto do senador Laércio Oliveira que nós estamos entregando, pois Itabaiana e seu povo trabalhador merecem. É um município pujante”, enfatizou Marcos Andrade.

“Nós que fazemos parte da FCDL, como presidente, e da diretoria da Fecomércio, estamos extremamente orgulhosos com esta obra que o Sistema Fecomércio está trazendo para Itabaiana. É um empreendimento grande, que vai beneficiar, não só quem mora aqui, mas também das cidades circunvizinhas, com os cursos que aqui serão promovidos pelo Senac. Estamos felizes com esse novo prédio do Senac, que será entregue em março”, disse Edivaldo Cunha.

“Enquanto prefeito de Itabaiana, só temos que agradecer ao Sistema Fecomércio que, através do Senac, estará entregando em breve essa belíssima obra que vai ofertar cursos profissionalizantes para o povo da região do Agreste. Temos gratidão por todos que fazem parte da Fecomércio e Senac, que com essa excelente estrutura proporcionarão a qualificação da população para o mercado de trabalho. Nosso muito obrigado!”, frisou Adailton Souza.

A visita técnica ao Centro de Educação Profissional Aloísio dos Santos contou com a presença da gerente do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI), Priscila Melquíades, e o arquiteto Quiones Aquino. O momento, conforme ressaltou Marcos Sales, foi para observar os detalhes de finalização da obra.

“Essa é uma vistoria final, para fazer a última reorganização da obra, antes da entrega da unidade à comunidade. Aqui ofertaremos cursos profissionalizantes em cinco dos oito eixos de atuação do Senac. Serão capacitações e cursos técnicos nas áreas de moda, gastronomia, saúde, beleza e informática, preparando os moradores de Itabaiana e cidades vizinhas para que cheguem ao mercado de trabalho qualificados e com a certificação Senac”, destacou o diretor Regional do Senac.

Novo prédio

O novo prédio do Centro de Educação Profissional (CEP) Itabaiana fica na Rua Quintino Bocaiúva, 938. A unidade contará com pavimento térreo e mais três superiores. São mais de 3 mil m² de área construída. Será dotada com dois elevadores e escada.

O térreo possuirá guarita, recepção/espera, estacionamento, administração, circulação horizontal, biblioteca, auditório, banheiros, vestiários, lanchonete, refeitório, DML, cozinha industrial, expurgo/lixo, almoxarifado, depósito, laboratórios de estética e bem-estar, de depilação, e de higiene e beleza.

O 1º andar contará com laboratórios de informática, salas de aula e dos professores, informática e banheiros feminino e masculino. No 2º pavimento serão instalados os laboratórios de corte e costura, e de saúde, além de salas de aula, informática e banheiros feminino e masculino. Já o 3º pavimento contará com informática, salas de aula e banheiros feminino e masculino.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

