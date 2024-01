97% das Startups Early Stage do Brasil têm Modelo de Negócio Software como Serviço (SaaS)

A Bossa Invest divulgou o relatório “O perfil das startups early-stage que mais crescem no Brasil”. O período de análise foi desde 2021 ao primeiro semestre de 2023. O relatório teve como amostra 250 startups early-stage da própria Bossa Invest, e de parceiros de venture capital (VC). A pesquisa também entrevistou os fundadores de startups que são casos de sucesso.

Para lembrar, a fase early-stage corresponde desde o investimento anjo, pré-seed até o seed. Nessa fase, as startups precisam de suporte intensivo e capital para validar as ideias e obter tração no mercado-alvo. Logo, a importância desta fase reside na oportunidade de direcionar uma startup já em seus estágios iniciais, maximizando suas chances de sucesso.

PRINCIPAIS HIGHLIGHTS

SETORES DE ATIVIDADE: Foram identificados 28 setores de atividade econômica vinculados às startups, sendo que a maioria estavam no setor Martech – startups que estão no mercado de marketing digital, em segundo lugar Fintech, em terceiro as HRTech. O gráfico abaixo ilustra os segmentos das startups.

Gráfico 1. Setores de Atuação das Startups Early-Stage (Brasil)

LOCALIZAÇÃO: Em relação à localização das startups, foi possível descobrir que existe uma concentração na região sudeste, sendo que 40% estão no estado de São Paulo. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, juntas representam 11%, enquanto a região Sul responde por 30% das empresas analisadas. Com relação à sede, algumas das startups pesquisadas iniciaram suas atividades na região Norte/Nordeste, com o crescimento, estabeleceram suas centrais em São Paulo.

Cerca de 60% das startups analisadas foram fundadas nos últimos cinco anos. A maior parte delas (20%) foi criada em 2019. Ver o mapa abaixo.

Fig.1. Localização das Startups Early-Stage (Brasil)

PÚBLICO E MODELO DE NEGÓCIO: A pesquisa revelou que mais da metade (55%) das startups analisadas atendem ao público corporativo (B2B), enquanto 19% focam exclusivamente no consumidor final (B2C). Cerca de 97% das startups analisadas tem como modelo de negócio Software como Serviço (SaaS). Ver a figura logo abaixo.

Fig.2. Público e Modelo de Negócio das Startups Early-Stage (Brasil)

PORTE DAS STARTUPS EARLY-STAGE: A capacidade de gerar faturamento é um dos indicadores mais importantes de um novo negócio. De acordo com os dados encontrados na pesquisa, 63,7% das startups estão na faixa de faturamento até R$ 4,8 milhões. O volume médio do faturamento das startups early-stage analisadas foi de R$ 3 milhões, a mediana estava em R$ 1,8 milhão.

PERFIL DOS FUNDADORES: Os dados da Bossa Invest mostraram que 9 em cada 10 dessas startups têm, no mínimo, dois fundadores. Além disso, a pesquisa revelou que cada um desses fundadores estava à frente de sua segunda empresa (second time founder). No recorte de gênero, 24% das startups early-stage investidas foram fundadas por mulheres. Segundo a Distrito – Distrito Female Founders Report – no Brasil, somente 10% das startups em geral possuem fundadoras. Ver a figura abaixo com mais detalhes.

Fig.3. Perfil dos Fundadores das Startups Early-Stage (Brasil)

CRESCIMENTO DAS STARTUPS “FORA DA CURVA”: O estudo analisou as startups “outliers”, ou seja, as que tiveram crescimento “fora da curva”. Para isso, a Bossa Invest utilizou principalmente dois indicadores: faturamento e headcount (número de funcionários). Algumas das startups registraram um crescimento superior a 20% nos últimos anos.

A pesquisa revelou que entre 2021 e 2022, 47,2% das empresas analisadas registraram um crescimento de 20%, mesmo depois de alguns anos de sua fundação (maioria fundada em 2018 e 2019). Para o período de 2022 a 2023, verificou-se que 24% delas mantiveram o ritmo de crescimento por dois anos consecutivos. Ver gráfico.

Gráfico 2. Crescimento do Faturamento (%) das Startups Early-Stage (Brasil)

No período entre 2022 e 2023, foi observado que 24,8% das startups avaliadas ampliaram seu quadro de funcionários em mais de 20% no último ano. Ao agrupar os dois elementos – as empresas que cresceram seu faturamento acima de 20% e que aumentaram em mais de 20% seu número de funcionários – a pesquisa encontrou um grupo que representa 7% das empresas analisadas que estão entre as mais promissoras.

O QUE O RELATÓRIO REVELOU DE INFORMAÇÕES E APRENDIZADO IMPORTANTES

[01] Embora o setor Fintech seja tradicionalmente um setor de crescimento significativo, há grande potencial nas healthtechs e outros setores muito regulamentados que conseguem superar os obstáculos e se destacar.

[02] Diante das dificuldades de mercado e acesso a capital de algumas áreas, as startups das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste necessitam de maior apoio e incentivo. Uma das alternativas que encontraram foi ter uma segunda sede em São Paulo, mas é importante que haja incentivos em suas regiões para que movimentem a economia local. As startups em destaque das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste representaram 17,7% da pesquisa.

[03] Um crescimento de faturamento acima de 20% ao ano, sobretudo por dois anos seguidos, é um excelente indicador de potencial de se tornar uma outlier.

[04] 76,4% das empresas que se destacaram têm mais de 20 funcionários e registram aumento de 20% do número de funcionários ao ano. Esse volume de time é um patamar que pode demonstrar tração.

[05] A pesquisa indica que ter cofundadores (entre 2 e 3) e ser um ‘second time founder‘ são elementos interessantes: 94,1% das startups que se destacaram na pesquisa têm dois fundadores ou mais; e a maioria dos fundadores está empreendendo pela segunda vez ou mais.

[06] Ainda que a análise seja com empresas de tecnologia, 57% dos fundadores graduaram-se em cursos de humanas, enquanto 43% deles formaram-se em exatas. Mas aparentemente é muito relevante ter alguém de perfil tech entre os fundadores.

AS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO

[1] O Brasil surge como um epicentro de inovação no ecossistema de startups da América Latina.

[2] O destaque para o modelo SaaS e contas mais equilibradas em startups que prestam serviços a outras empresas (B2B).

[3] Nicho de mercado é importante, mas é necessário ainda assim atacar um mercado-alvo grande o suficiente para tracionar.

[4] Crescer: ter um faturamento crescente em mais de 20% anualmente, mesmo após quatro ou cinco anos de operação, mostrou ser um indicador das startups mais promissoras.

[5] Com relação aos fundadores, os fatores que se destaram foram: a complementariedade do time; ter entre dois e três fundadores (em vez de um “lobo solitário” ou equipe grande demais); bom relacionamento entre os sócios; experiência no mercado-alvo; e, como bônus, ser um second time founder.

[6] Resiliência e propósito claro foram duas das características mais citadas entre os empreendedores entrevistados, assim como uma boa relação com investidores, que fazem muita diferença quando são do mercado e trazem smart money.

ECONOMIA E INOVAÇÃO

Por: Sudanês B. Pereira

Economista, com formação na Universidade Federal de Sergipe (UFS), Mestre em Geografia (desenvolvimento regional) e Especialista em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Experiências no setor governamental (municipal e estadual), setor privado (Associação Comercial Empresarial de Sergipe – ACESE e Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo – Fecomércio), foi professora substituta no Departamento de Economia na UFS, pesquisadora e uma das fundadoras do Núcleo de Propriedade Intelectual, hoje Cintec-UFS.