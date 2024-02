Unidade do Senac Aracaju está com inscrições abertas para 37 cursos

O Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac em Aracaju está com inscrições para 37 cursos abertas, com aulas de alguns deles com início previsto para fevereiro. São qualificações e cursos técnicos distribuídos em 11 eixos diferentes, alinhados com as demandas atuais do mercado de trabalho do comércio de bens, serviços e turismo. Ainda neste primeiro trimestre de 2024, serão ofertadas mais 21 capacitações.

Para efetuar a matrícula, os interessados devem estar munidos de Carteira de Identidade e CPF (obrigatório para todas as idades, cópia e original); comprovante de residência com CEP (atualizado máximo de seis meses, cópia e original); e comprovante de escolaridade (cópia e original). Se for menor de 18 anos, somente o responsável legal poderá fazer a matrícula e munido com a documentação.

Caso trabalhe no comércio, ou que seja filho(a) de comerciário, deve apresentar carteira do Sesc válida (cópia e original), para saber detalhes sobre os descontos. O Senac disponibiliza ainda um Plano de Fidelização, com percentuais de desconto que podem variar de acordo com cada situação, a exemplo de indicação de outras pessoas que efetue a matrícula ou ainda se fizer outra capacitação.

Já para os cursos técnicos, além dos documentos acima listados, é necessário o interessado apresentar o Certificado de conclusão do ensino médio ou declaração de que esteja cursando o ensino médio, a partir do 2º ano (cópia e original); Carteira de Reservista (para homens até 45 anos, cópia e original); Título de Eleitor (cópia e original); Certidão de Casamento (cópia e original).

O pagamento é facilitado, podendo ser feito em até seis parcelas nos cartões de crédito (Hipercard, Mastercard, Visa). Para outras opções o interessado deve consultar a forma de parcelamento no ato da matrícula.

As inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento do Senac Aracaju, localizada na Rua Vila Cristina, 81 – Bairro São José, ou ainda na página ( http://cursos.se.senac.br/unidade/96/aracaju ). Dúvidas podem ser tiradas presencialmente ou pelo telefone (79) 3212-1560, das 8h às 19h30.

Confira a lista de cursos:

Saúde

Cuidador de Idoso

Limpeza de pele

Depilador

Drenagem Linfática Manual

Auriculoterapia

Massagem Chinesa

Moda

Comunicação Integrada de Marketing na Moda

Costureiro

Comunicação

Mídias digitais

Infraestrutura

Porteiro e Vigia

Agente de Limpeza e Conservação

Frentista

Beleza

Manicura e Pedicura

Barbeiro

Maquiador

Cabeleireiro

Gestão

Assistente Administrativo

Licitações e Contratos

Comércio*

Pregão Eletrônico e Presencial

Idiomas

Inglês Básico

Inglês Intermediário 2

Tecnologia da Informação

Computação Básica

Excel para Rotinas Administrativas e Financeiras

Programador de Web

Recursos Avançados de Word e Excel

Hardware – Montagem e Manutenção de Computadores

Microsoft Power BI – Básico

Microsoft Power BI – Avançado

Autocad Básico – Projetos em 2d

Programador de Sistemas

Edição de Vídeo para Redes Sociais

Redes e Conectividades

Desenvolvimento de Jogos

Formação Excel: do Básico ao Avançado

Fundamentos do Phyton I

Segurança

NR 20-Líquidos combustíveis e inflamáveis

Centro de Gastronomia e Turismo (CGT)

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

