Cacique Chá lança novidades no cardápio para o Carnaval

É verão, e com a chegada do Carnaval, que tal saborear uma boa comida, leve e bem tropical? Afinal, quem gosta da festa, não quer estar com estômago pesado, e mesmo quem não gosta, quer amenizar os efeitos do calor. Foi pensando nisso que o Restaurante Escola Bistrô Cacique Chá está lançando dois pratos que fornecem energia ao corpo, sem esquecer da nossa regionalidade.

"A proposta é oferecer aos nossos clientes, pratos temáticos, remetendo a essa festa que já está chegando, que é o Carnaval, elaborados com alimentos que revelam a nossa sergipanidade, a exemplo da macaxeira. Elaboramos dois pratos, frango tropical e medalhão de filé, ambos com nhoque de macaxeira, que serão disponibilizados em nosso cardápio, de 5 (segunda) a 9 (sexta) de fevereiro", informa o gerente do restaurante, Alberto Correia. A chef do Cacique Chá, Fabiana Matos, revela a combinação de sabores que foi pensada para a elaboração de cada prato. "Pensamos em fazer dois pratos, o frango tropical e o medalhão de filé com nhoque e fonduta de queijo, trazendo contrastes de sabores e muita refrescância. Temos uma massa, dois tipos de proteína, alguns vegetais, uma fonduta de queijo e um vinagrete de abacaxi com limão siciliano. O principal sabor regional vem do nhoque de macaxeira, uma raiz muito consumida no nosso estado e no Nordeste, então substituímos a batata inglesa em nossos pratos", detalhou. Na apresentação dos pratos o público pode visualizar as misturas das cores, dos alimentos comendo principalmente com os olhos antes mesmo de ser degustado. "Sempre procuramos agregar novidades ao nosso cardápio. Esses pratos foram pensados para o período carnavalesco, que passará a contar com novo cardápio em março. O nosso funcionamento para almoço é de segunda a sábado, das 12h às 15h", finaliza Alberto Correia. Informações: Pratos servidos exclusivamente de 5 a 9 de fevereiro. Frango Festivo: R$ 34,90 | Medalhão de Filé ao Nhoque de Macaxeira: R$ 44,90 Horário de funcionamento: 12h às 15h Localização: Praça Olímpio Campos, 11 – Centro, Aracaju