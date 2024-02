Jornada Pedagógica do Senac finaliza com apresentação de mais de 1,4 mil ideias e 26 projetos

Pensar além de quatro paredes do ambiente escolar, deixando fluir temas como comunicação, integração, compartilhamento de conhecimento, de metodologias e novas ferramentas. Essa foi a proposta da Jornada Pedagógica 2024 do Senac Sergipe que este ano teve como tema “Arena Senac: Construindo mentes inovadoras, inclusivas e empreendedoras”, reunindo mais de 220 participantes, no Hotel Delmar, durante os dias 1 e 2 de fevereiro. O evento foi aberto com a apresentação do grupo instrumental Batalá, formado por mulheres.

Na abertura, a gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares, ressaltou algumas conquistas alcançadas pelo Senac Sergipe em 2023.

“Alcançamos mais de 20 mil alunos no ano passado e fomos o primeiro Senac do Brasil a conquistar o Selo Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. O projeto apresentado foi o integrador do curso de Garçom, que elaboraram os cardápios dos restaurantes Senac em Braille. Também trabalhamos o ensino médio integrado ao técnico, fruto de parceria com o Governo do Estado”.

O diretor Regional do Senac, Marcos Sales, enfatizou a importância do trabalho em equipe e dos instrutores em sala de aula, nas conquistas obtidas em 2023.

“Recebemos o Selo ODS 4, que é qualidade no ensino, com o projeto integrador do cardápio em Braille, produzido por alunos do curso de Garçom. Conseguimos bater todas as nossas metas, do que fomos cobrados pelo Departamento Nacional, tanto no Programa de Gratuidade quanto de cursos comerciais. Só podemos agradecer a todos vocês, pois a disciplina e dedicação resultaram em premiações. O Senac Sergipe está protagonizando no cenário nacional e a partir deste ano a nossa missão está sendo ampliada: educar para o trabalho, com inovação e promovendo a inclusão. Vocês estão todos de parabéns, pois foi o trabalho, em sala de aula, que fez o Senac mudar de patamar. O desafio deste ano é placar zerado e superar 2023”.

“Nós tivemos um desafio proposto pelo diretor e pelo presidente em 2023, de atingirmos os 75 municípios do estado de Sergipe. E graças aos esforços dos nossos gerentes, coordenadores e principalmente instrutores, no início de dezembro do ano passado, conseguimos alcançar o que foi proposto. Este ano, além de ir aos 75 municípios, temos como meta cumprir o orçamento, contando com todos vocês, nesse projeto que é do Senac, é de todos nós”, enfatizou o diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, reforçou as palavras, revelando os dados conquistados, dentro do sistema nacional.

“Fomos eleitos o melhor Senac do Brasil, com 8,4, uma nota que era 5,9 em 2021. Isso mostra que estamos no caminho certo, juntos com todos vocês, que opinaram e colaboraram com as mudanças. Faço gestão pelo exemplo, respeitando o tripé: proatividade, desburocratização e respeito à hierarquia. E vocês são a base de tudo isso, que dão sustentação, pois atuam de norte a sul, de leste a oeste do estado, levando o nome do nosso sistema. E quero dar mais uma boa notícia: fomos escolhidas pela CNC como a melhor Fecomércio do país. Só gratidão a todos, por estamos juntos na conquista desses resultados!”

Metodologia dinâmica

A Jornada Pedagógica 2024 superou todas as expectativas do público interno. O clima de gamificação e colaboração despertou nas equipes uma nova abordagem sobre o processo ensino-aprendizagem, baseado em problemas, em projetos, na perspectiva de sala de aula invertida e design thinking.

Conduzido pelo Doutor em Desenvolvimento Urbano, Mestre em Educação, escritor e que atua como consultor e coaching, Rafael Demétrius, o evento deste ano tem uma proposta baseada na metodologia ativa de hackathon. Divididos em 26 grupos com nomes de animais, todos os participantes colocaram a mão na massa para desenvolver novas habilidades, apontando problemas, sugerindo soluções e colocando em prática o que foi sugerido. Cerca de 200 possíveis problemas foram apontados, gerando mais de 1,4 mil ideias de solução.

Como resultado da metodologia que inspira processos de imersão em formato de maratona, combinando ferramentas que envolvem a arte visual, elementos de programação, desenhos, histórias, gestão democrática, inovação e colaboração, cada grupo apresentou um projeto, com soluções viáveis para cada situação levantada, colocando em prática as ideias que surgiram. Os integrantes da equipe vencedora ganharam uma bolsa de estudos para um curso de pós-graduação Senac.

“O palestrante conseguiu articular conteúdo, integração e metodologias ativas de ensino. Este ano, como diferencial, a Jornada Pedagógica recebeu também alguns gerentes da Diretoria Administrativa Financeira e os analistas administrativos. E essa integração é fundamental para a qualidade da Educação, pois gestão e educação são indissociáveis. Somos uma escola e todos temos o objetivo de melhorá-la”, destacou Cristiane Tavares.

“Foram dois dias intensos de muita troca, conhecimento e muito partilhar, onde instrutores, equipe administrativa e gestores do Senac, puderam pensar de uma forma diferente, através de uma metodologia ativa. Acredito que foi um momento de integração, de comunicação, de partilhar ideias, de crescimento e desenvolvimento. Fico muito feliz de ter finalizado essa jornada com a certeza de missão cumprida, de ter uma semente que dará bons frutos. Gratidão!”, destacou o palestrante, Rafael Demétrius.

Depoimentos

“A Jornada Pedagógica deste ano, com certeza, foi uma das melhores que já participei, pois agregou muito valor e conhecimento, e nos fez perceber que de forma simples podemos inovar dentro da sala de aula. Como integrante da Unidade Móvel tenho certeza de que os nossos instrutores vão levar esse aprendizado para os alunos, pensando na carreira profissional deles”, afirmou a analista pedagógica Renata Priscila.

“Para mim, participar da Jornada foi algo gratificante. Faço parte da área administrativa e pude ver a abrangência do que o pedagógico desenvolve. Foi excelente a participação ter sido estendida ao pessoal do administrativo. Um evento inédito e diferenciado, dois dias de imersão e muito aprendizado, na construção de projetos e objetivos, aplicando a metodologia ativa de hackathon”, declarou o gerente do Núcleo de Suprimentos (NSUP), Edilson Santos.

“Foi a jornada mais surpreendente entre todas que já participei. A mais impactante no meu pensar e que superou todas as minhas expectativas. Os participantes foram envolvidos desde o atendimento, a recepção, as dinâmicas aplicadas que evoluíram durante os dois dias que foram de grande aprendizado para mim, como instrutora”, declarou Zélia Macedo, instrutora do curso de Corte e Costura.

