Tricampeão da Libertadores, Flamengo fatura R$ 125 milhões de premiação

O Flamengo é dono da América. Com a vitória por 1 a 0 em cima do Athletico, no Equador, o rubro-negro faturou o tricampeonato da Taça Libertadores da América. A conquista ajudou a encher ainda mais os cofres do clube, que já havia faturado R$ 76,4 milhões com o título da Copa do Brasil em cima do Corinthians.

Na Libertadores, o Flamengo levou cerca de R$ 125 milhões, sendo R$ 84,6 milhões só pela conquista. Em 10 dias, o Rubro-Negro faturou mais de R$ 201 milhões em premiações.

O Athletico, vice-campeão, leva o prêmio de US$ 13,55 milhões – cerca de R$ 72 milhões na cotação atual.