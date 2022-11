Fluminense desfalcado em Fortaleza enfrenta logo mais o Ceará no Castelão.

Tricolor com mais uma vitória garante vaga no G4 da Libertadores

O Fluminense enfrenta logo mais o Ceará, às 20h, no Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz não contará com o lateral Calegari que sofreu lesão na partida contra o Corinthians.

O volante Felipe Melo suspenso também vai desfalcar o tricolor. Para a vaga do Calegari, Diniz tem as opções do Caio Paulista e Cristiano.

A equipe do Ceará foi punida no STJD e não poderá jogar contra o tricolor com o apoio do seu torcedor. O jogo será realizado com portões fechados.

O provável time:

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Cristiano), André, Martinelli, Yago Felipe e Ganso, Arias e Cano.

Com 58 pontos, o Fluminense está na quarta colocação e com mais uma vitória estará matematicamente na fase de grupos da Libertadores da América de 2023.