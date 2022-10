Ex-Flamengo, zagueiro Pablo Marí é esfaqueado durante ataque em shopping na Itália

Jogador espanhol atua pelo Monza e estava na Região Metropolitana de Milão

Ex-zagueiro do Flamengo e campeão brasileiro e da Libertadores em 2019, o espanhol Pablo Marí foi esfaqueada, nesta quinta-feira (27), durante ataque de um homem de 46 anos com distúrbios mentais. O caso aconteceu dentro do supermercado de um shopping em Assago, na Região Metropolitana de Milão, na Itália, e cinco vítimas, incluindo o zagueiro, hoje no Monza, ficaram feridas. O criminoso acabou detido, segundo informações da imprensa local.

De todos os envolvidos na tentativa de homicídio, três pessoas apresentam estado grave e já foram resgatadas de helicóptero em direção ao hospital. Notícias dão conta de que o defensor não sofreu grandes ferimentos e precisou ser encaminhado ao Niguarda di Milano, consciente e em bom estado de saúde. Seu clube ainda não se manifestou sobre o tema, mas o diretor-executivo Adriano Galliani e o técnico Raffaele Palladino devem visitá-lo na unidade médica.