Tribunal de Justiça suspende processo penal contra Valmir de Francisquinho

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que sofreu perseguição política nas eleições de 2022, sendo tirado da disputa eleitoral, teve uma grande vitória na Justiça Estadual. Há cinco anos e dois meses ele respondia uma ação penal na Justiça em um processo inconclusivo, o qual teria tido participação de opositores para o prejudicar politicamente.

O ex-prefeito respondia o processo judicial com base em uma investigação do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), à época comandado pela delegada Thaís Lemos, que o acusava de participação em um esquema de desvio de recursos públicos na administração do Matadouro de Itabaiana, quando era prefeito da cidade serrana.

Nesta terça-feira (10), o Tribunal de Justiça de Sergipe, com os votos unânimes dos desembargadores Marcel Brito, Elvira Maria e Suyenne Barreto, que foi a relatora, suspendeu a ação penal que tramitava na Justiça contra o ex-prefeito itabaianense.

Seguindo o entendimento do desembargador Gilson Félix, que recentemente concedeu liminar suspendendo a ação penal contra Valmir, a Câmara Criminal trancou todas as ações abertas contra o político itabaianense.

Como o Ministério Público do Estado decidiu não recorrer da decisão judicial, o processo deve ser encerrado em definitivo.

À época das denúncias, adversários políticos de Valmir fizeram o uso do processo inconclusivo para tentar macular a imagem do ex-prefeito junto a opinião pública. Nas eleições de 2022, por exemplo, quando ele disputou o Governo do Estado, adversários o atacaram com base nas suspeitas levantadas pela polícia.

