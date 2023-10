Genro de Lula usa governo para turbinar candidatura em cidade do interior de Sergipe

O advogado Danilo Segundo (PT) tem usado o fato de ser genro do presidente Lula da Silva (PT) para turninar a sua pré-candidatura a prefeito da Barra dos Coqueiros, município da Grande Aracaju. A revelação está numa ampla reportagem do jornal O Globo. Repleta de fotos de Danilo circulando entre ministros e participando de solenidades oficiais, a matéria do veículo fluminense ressalta que “sem cargo público e recém-filiado ao PT, Danilo Segundo tem encontrado portas abertas no governo federal como namorado de Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha mais velha do presidente”.