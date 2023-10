Deputado Kaká Santos faz alerta sobre situação das rodovias da região Sul e Centro-Sul de Sergipe

O deputado estadual Kaká Santos (União) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, 19, para alertar os órgãos estaduais sobre a situação das rodovias que interligam os municípios da região Sul e Centro-Sul do estado.

De acordo com o parlamentar, a falta de manutenção em algumas vias e a morosidade para a conclusão de serviços de recuperação asfáltica em outras tem ocasionado uma série de acidentes nestas regiões, colocando em risco a vida dos sergipanos.

“Ontem, dia 18, uma pessoa foi desviar de um buraco e acabou se acidentando no trecho que liga a cidade de Itabaianinha ao povoado Poxica, em Tobias Barreto. Por pouco esse cidadão não veio a óbito”, destacou Kaká Santos.

O deputado informou que tem acompanhado de perto o andamento das obras em rodovias do Sul e Centro-Sul, ressaltando o diálogo constante com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

“Estivemos no DER recentemente tratando sobre a rodovia entre Tobias Barreto e Poço Verde, que ainda não foi finalizada e está há meses com uma faixa de mais ou menos 15km para ser concluída. Além disso, observamos que é preciso instalar redutores de velocidade nos povoados Brasília, Pedra da Molar e Curtume”, pontuou Kaká.

Segundo o parlamentar, o mandato já apontou também a necessidade de colocar redutores de velocidade nos povoados Borda da Mata e Pau de Colher, entre Tobias Barreto e Riachão do Dantas. “Estamos realizando visitas frequentes ao DER, mas essas questões não foram solucionadas ainda. Com isso, as cobranças continuam por parte da população e o nosso dever, enquanto deputado, é fiscalizar”, frisou.

Kaká Santos ressaltou que segue reivindicado ao DER celeridade na execução dos serviços da ponte que ligará os municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha. Em novembro de 2022, três veículos caíram em uma cratera que se formou na rodovia SE-290, após as fortes chuvas atingirem o estado. “Pedi ao DER que essa ponte seja inaugurada em novembro, antes de completar um ano deste incidente”, frisou.

Durante o pronunciamento, o deputado citou outras localidades onde a implantação de redutores é essencial para garantir mais segurança à população. “De Tobias Barreto a Itabaianinha, precisamos, urgentemente, de redutores no povoado Roma, onde vários acidentes já aconteceram com alguns animais sendo atropelados”, alertou Kaká, complementando.

“No povoado Poxica, o ideal seria uma lombada eletrônica, mas estive com o presidente do DER e, de acordo com ele, o prazo para instalação dessa lombada é de dois meses. O que é um problema, pois os acidentes na região são recorrentes e a população já não suporta mais esperar. E do povoado Poxica para o Pedra de Légua também é preciso instalar esses redutores porque eles não foram recolocados após a reconstrução da pista”, detalhou o deputado.

Finalizando sua fala, Kaká Santos leu a nota da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) sobre o acidente registrado na SE-290 na quarta-feira, 18. Na nota, a Sedurbi afirma que já acionou a empresa que atua no local com a operação tapa-buracos para cobrar esclarecimentos sobre a prestação dos serviços.