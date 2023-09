Três jogadores brasileiros são banidos para sempre do futebol. Ex-jogador do Sergipe está entre eles

Jogadores são punidos acusados de influenciar nos resultados dos jogos. Confira nomes e punições.

A Fifa divulgou nesta segunda-feira (11) o nome de três jogadores brasileiros que estão, oficialmente, banidos do futebol permanentemente: Ygor Catatau (ex-Vasco e Vitória), Matheus Gomes (ex-Sergipe) e Gabriel Tota (ex-Juventude). A suspensão, que antes se restringia ao banimento em território nacional, foi ampliado para o cenário global.

As punições são consequência do envolvimento dos atletas com apostas. Eles são acusados de influenciar nos resultados dos jogos, praticando ações como receber um cartão amarelo, por exemplo, em troca de determinado valor. A ‘Operação Penalidade Máxima’, conduzida pelo Ministério Público de Goiás, descobriu o esquema.

Atendendo ao pedido da CBF, a FIFA concordou que as punições sejam praticadas em todas as federações filiadas à entidade. Por exemplo, o zagueiro Eduardo Bauermann, que já tinha contrato com o Alanyaspor, da Turquia, vai ter de esperar um ano para estrear.

“Como resultado da cooperação sólida e exemplar com a CBF e em linha com o artigo 70 do Código Disciplinar da Fifa, o presidente do Comitê Disciplinar decidiu estender todas as sanções acima mencionadas para terem efeito mundial. A Fifa continuará os seus esforços contínuos para combater a manipulação de jogos através de uma variedade de iniciativas”, afirmou, em nota.

Confira os jogadores punidos pela Fifa: