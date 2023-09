Em dia de festa em São Januário, Vegetti brilha e Vasco atropela o Coritiba

O Vasco deu um presente de boas-vindas aos torcedores vascaínos que foram a São Januário depois de 91 dias sem público. O Cruzmaltino goleou o Coritiba por 5 a 1, na Colina Histórica, na noite desta quinta-feira (21), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Zé Gabriel, Rossi, Vegetti (2x) e Gabriel Pec. Sebastián Gómez diminuiu para os visitantes. A última vez que o clube carioca venceu por quatro gols de diferença pelo Brasileirão foi contra o Grêmio em 2011, no dia 17 de setembro.

TABELA

Com a vitória, o Gigante da Colina chegou aos 23 pontos em 23 jogos, ficando a dois pontos do Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento com 25. Já o Coritiba ficou ainda mais afundado na lanterna da competição com apenas 14 pontos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Cruzmaltino encara o América-MG, na segunda-feira (25), às 20h, no Independência. Enquanto o Coritiba enfrenta o São Paulo, na quarta-feira (27), no Morumbi, às 19h.

COMO FOI O JOGO

O Vasco começou a partida embalado com o som da torcida em São Januário e desperdiçou três chances seguidas com Puma Rodríguez no mesmo lance, que obrigaram o goleiro Gabriel a fazer três milagres. Na jogada seguinte, Zé Gabriel abriu o placar de cabeça com assistência de Rossi. Depois de uma queda no ritmo do jogo, o Cruzmaltino voltou a levar perigo aos 27 minutos, em duas finalizações de fora da área de Lucas Piton, que pararam no goleiro coritibano. Com 34 minutos jogados, em jogadaça do Gigante da Colina, Payet apareceu cara a cara com Gabriel e rolou para Rossi ampliar, 2 a 0.