Eliminatórias da Copa: Diniz vai convocar Seleção Brasileira no sábado para jogos contra Uruguai e Venezuela

Essa será a segunda convocação do treinador no comando da Amarelinha

O técnico Fernando Diniz vai realizar no sábado (23), às 15h30, a sua segunda convocação no comando da Seleção Brasileira. A lista será anunciada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e será válida para os dois próximos compromissos da Amarelinha nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.