Torcida do Vasco compra mais 40 mil ingressos em 16 horas para duelo com Atlético-MG

Partida marca reencontro entre time e torcida em jogos no Rio de Janeiro e acontece no próximo domingo, no Maracanã

Com vendas iniciadas pouco depois das 19h desta quinta-feira, o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, no próximo domingo, tem expectativa de Maracanã lotado. Na parcial divulgada pelo programa de sócios da equipe carioca, na manhã desta sexta-feira, por volta das 11h, mais de 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. O ritmo de compra segue acelerado com chances de esgotamento até o fim do dia.