Com Nino e André, Fernando Diniz anuncia 23 convocados da Seleção Brasileira

Além de André e Nino, que são comandados do profissional no Fluminense, ele também convocou outros atletas com quem já trabalhou. São os casos de Ibañez e Caio Henrique (Fluminense), Antony (São Paulo), além de Raphael Veiga, Bruno Guimarães e Renan Lodi (Athletico).

A lista apresentada por Fernando Diniz contém sete novidades em relação à última convocação. Na ocasião, a Seleção Brasileira ainda estava sob o comando de Ramon Menezes. As novidades ficaram por conta de Bento, Gabriel Magalhães, Renan Lodi, Caio Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Antony e Gabriel Martinelli. Desses, somente o goleiro do Furacão nunca havia vestido a camisa amarelinha.

Uma ausência sentida, no entanto, foi a do meia Lucas Paquetá, cortado da lista por ser alvo de uma investigação da Federação Inglesa sobre casos de apostas. Além dele, o zagueiro Éder Militão também seria outro convocado, mas acabou se lesionado recentemente.

“Eu sou um cara que, o que me protege na minha vida inteira, é a verdade. Paquetá estava na lista. É um jogador que eu gosto muito. É uma questão de preservação, deixá-lo ele resolver essas questões, que excedem o jogo. Deixá-lo mais à vontade para resolver. Tivemos estes problemas aqui no Brasil. Isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. É um jogador que eu adoro, embora nunca tenhamos trabalhado juntos. A CBF vai estar com as portas abertas para recebê-lo assim que ele resolver positivamente essas questões que tivemos de última hora” – disse.

“A gente deseja o melhor para o Militão. É um jogador com talento diferente. Conheci o Militão quando ele ainda não tinha despontado, nas categorias de base. Já víamos potencial imenso. Jogamos contra ele, pelo Athletico-PR. Já se mostrava que se tornaria o fenômeno que está se tornando. Está entre os melhores do mundo. Esperamos que retorne o mais breve aos gramados para fazer o que mais gosta” – explicou o treinador.

Esta é a terceira convocação nacional em 2023. As duas anteriores foram realizadas por Ramon Menezes, que ocupou o cargo também de maneira interina. Naquela ocasião, o Brasil venceu Guiné, por 4 a 1, e fora derrotado por Senegal, por 4 a 2.

Em março, durante a primeira convocação após a Copa do Mundo do Catar, o Brasil também acabou derrotado, quando viu Marrocos levar a melhor. O placar foi de 2 a 1.