Flamengo vence o Grêmio e está na final da Copa do Brasil

NA FINAL! O Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0, nesta quarta-feira (16), no Maracanã, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, e garantiu vaga na decisão. O Rubro-Negro vai encarar o São Paulo, que eliminou o Corinthians.

A CBF programou os jogos da final da Copa do Brasil para os dias 17 e 24 de setembro (dois domingos). A entidade, no entanto, informou que ainda vai confirmar as datas, uma vez que caso o São Paulo avance na Copa Sul-Americana, uma das partidas pode acontecer no dia 26 de setembro. Dessa forma, não haveria o tempo mínimo para a equipe voltasse a campo.

O Jogo

O primeiro tempo começou com o Grêmio buscando manter a posse de bola, mas foi o Flamengo que quase abriu o placar aos 6′. Gerson recebeu na área pelo lado direito e cruzou na na medida para Bruno Henrique cabecear no contrapé de Gabriel Grando, que fez uma grande defesa com o pé direito.

O Tricolor Gaúcho até tentava pressionar o Flamengo no campo de ataque, mas o sistema defensivo rubro-negro impedia a construção das jogadas. O Grêmio conseguiu chegar aos 18′, mas a finalização de Villasanti saiu à direita do gol de Matheus Cunha.

Depois de alguns minutos sem lances de perigo para ambos os lados, o Grêmio voltou a assustar o goleiro do Flamengo, aos 27′, em chute de Bitello. E, aos 29′, saiu dos pés do atacante a melhor chance dos gaúchos na partida: o camisa 39 fez o corta luz para Suárez que devolveu para Bitello chutar forte e parar em grande defesa de Matheus Cunha.

O Grêmio seguia na pressão e Suárez arriscou de fora da área e parou em outra defesa de Matheus Cunha. O Flamengo respondeu com dois lances ao fim da primeira etapa. Aos 41′, Victor Hugo saiu em velocidade, invadiu a área e tentou o cruzamento rasteiro para Bruno Henrique, mas Rodrigo Ely fez corte providencial. No minuto seguinte, Arrascaeta chutou colocado e obrigou Gabriel Grando a fazer outra grande defesa, levando o 0 a 0 para o intervalo.

*Em Atualização