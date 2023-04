Curso de doces de Páscoa apresenta tendências do mercado 

De olho no mercado da Páscoa, o Centro de Educação Profissional (CEP) de Tobias Barreto promoveu o curso de Doces, ministrado pelo instrutor de gastronomia Orestes Cruz. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as novas tendências do mercado e aprender desde o manuseio do chocolate, a produção de ovos e outros doces, a importância da finalização e até a embalagem dos produtos.

De acordo com a gerente da unidade do Senac/SE em Tobias Barreto, Eline Barreto, esse período é propício para quem trabalha com confeitaria ter um lucro extra.

“A procura por ovos de Páscoa e chocolates em geral cresce muito nessa época. Nós, enquanto Senac, ficamos sempre de olho no movimento do mercado e os instrutores sempre trazem informações sobre novos produtos que podem ser produzidos. Os alunos aprenderam não só a fazer ovos, mas outros produtos com base de chocolate, com finalização que atrai o olhar. A clientela de quem trabalha no ramo de doces sempre gosta de novidades e produtos exclusivos”, enfatizou.

Durante 30 horas, os alunos aprenderam novas técnicas para produzirem diversos tipos de ovos de chocolates e outros doces de Páscoa.

“Ensinamos a preparar bombons, trufas, ovos trufados e de colher, além dos tradicionais, com foco no faça e venda, mostrando desde o preparo até a apresentação dos produtos. Essa finalização é muito importante para atrair o cliente, com as tendências atuais do mercado, como ovo embalado com tecido, ovos estampados e diversas outras novidades”, explicou o instrutor.

A qualidade do curso e das técnicas passadas por Orestes Cruz, foram enfatizadas pelos alunos.

“Fazer a capacitação foi uma experiência muito boa que não imaginei que teria. O professor passou várias técnicas que pretendo aplicar no meu dia a dia. Já vou para o terceiro ano que faço ovos de Páscoa e tenho uma renda extra. E o curso me proporcionou conhecer e dominar várias novidades que, com certeza, vão agradar meus clientes”, afirmou Maria Rosimária do Nascimento.

Empreender na produção de doces é algo novo para Adriana Rodrigues Alves dos Santos, que gostou muito de tudo que foi passado no curso.

“O curso foi importante e interessante, pois eu nunca imaginei trabalhar com doces, pois acho que é um processo delicado. Nunca consegui mexer nem um brigadeiro e agora já sei fazer até ovo de chocolate. Realmente a qualidade do curso e o instrutor foram excelentes”, destacou.

Senac/SE