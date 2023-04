Senac: obra do novo CEP de Itabaiana está acelerada

Com o objetivo de verificar o andamento das obras da nova unidade de Itabaiana, uma comitiva formada por técnicos do Senac esteve na cidade na quinta-feira, 30.

“Nesta visita pudemos visualizar os ambientes pedagógicos que serão instalados na nova unidade e assim pensarmos juntos com o Núcleo de Engenharia, como melhor aparelhar cada espaço e quais os equipamentos que deverão ser adquiridos para compor cada um deles. A nossa proposta é que a unidade, que atende toda a região do agreste sergipano, seja uma das mais modernas do Senac em Sergipe”, relatou o gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Rafael Ramos.

Com a nova sede, com inauguração prevista para dezembro de 2023, haverá ampliação da oferta de cursos em Itabaiana e municípios vizinhos.

“O CEP de Itabaiana já é referência nos cursos do segmento de Beleza e Saúde. Com um prédio mais adequado, teremos uma estrutura que vai favorecer ainda mais o ambiente pedagógico, com salas que serão estruturadas de acordo com os cursos de cada segmento. E, consequentemente, aumentaremos o nosso portfólio, principalmente na área de saúde, cujos cursos são os mais procurados”, afirmou Maria Isabel Lima, gerente da Unidade Senac em Itabaiana.

O investimento na nova unidade reforça a visão do Senac de oferecer as melhores soluções em educação profissional.

“Atualmente somos referência quando se trata de oferta de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Tem crescido consideravelmente a quantidade de empresas que nos procuram para fazer parceria com o Programa Jovem Aprendiz e cerca de 40% dos nossos alunos conseguem empregos, levando em consideração que apenas os maiores de 18 anos podem trabalhar”.

Participaram da visita o gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Rafael Ramos, e os técnicos dos segmentos de Beleza, Felipa Edite; de Moda, Altair Santo; de Gastronomia, Marta Aguiar, e de Tecnologia da Informação, Cláudio Cândido, gerente do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI), a engenheira Priscila Melquíades, e o arquiteto Quiones Aquino.

Novo prédio

A futura sede do CEP Itabaiana está sendo edificada na Rua Quintino Bocaiúva, 938 e contará com pavimento térreo e mais três superiores, em 3.110,68 m² de área construída. Será dotada com dois elevadores e escada, e o térreo terá guarita, recepção/espera, estacionamento, administração, circulação horizontal, biblioteca, auditório, banheiros, vestiários, lanchonete, refeitório, DML, cozinha industrial, expurgo/lixo, almoxarifado, depósito, laboratórios de estética e bem-estar, de depilação, e de higiene e beleza.

O 1º andar contará com laboratórios de informática, salas de aula e dos professores, informática e banheiros feminino e masculino. No 2º pavimento serão instalados os laboratórios de corte e costura, e de saúde, além de salas de aula, informática e banheiros feminino e masculino. Já o 3º pavimento contará com informática, salas de aula e banheiros feminino e masculino.

Senac/SE