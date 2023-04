Autoridades e lideranças assumem compromisso pela educação profissional no alto sertão sergipano

Autoridades do alto sertão sergipano participaram na tarde de quarta-feira, 5, do Seminário “Uma parceria de sucesso”, a convite do presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade. O evento aconteceu no auditório do Centro de Educação Profissional (CEP) de Nossa Senhora da Glória, com o objetivo de apresentar as instalações da unidade do Senac Sergipe, inaugurada há pouco mais de um ano, bem como os cursos ofertados.

Na abertura do evento, o presidente da Fecomércio destacou a necessidade de somação de esforços em prol da educação para transformar a realidade da região.

“Temos mais de 250 cursos ofertados através do Senac e se precisar de algum outro nós formatamos e colocamos à disposição da sociedade. Através da qualificação podemos mudar a vida de jovens, que estarão preparados para entrar no mercado de trabalho”.

O diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, ressaltou que fortalecer a educação profissionalizante é dar dignidade aos jovens e outras pessoas que passam pelas salas de aula da instituição.

“Garantir educação para a juventude é dar a oportunidade de sonhar com uma vida melhor, é dar dignidade. Através da qualificação profissional, são criadas oportunidades desses jovens sonharem com uma carreira no mercado de trabalho, além de sair da condição de fragilidade social”, enfatizou, chamando alguns alunos do Senac de Glória para falar um pouco da experiência como jovens aprendizes.

“Sou jovem aprendiz desde agosto do ano passado. Acho muito importante como o Senac proporciona esse conhecimento para nós. Por meio do programa, somos orientados em diversos aspectos no desempenho das nossas atribuições, nas empresas onde trabalhamos, de como atender o público”, declarou Vítor Vinícius contratado pela empresa Ki Barato.

A aluna Evelyn Beatriz disse que, além de todo o aprendizado profissional, o programa está ajudando a perder a timidez.

“Eu quero fazer administração e o curso que estamos fazendo é de auxiliar administrativo e está me ajudando a entender a área que pretendo atuar. Aprendemos bastante sobre o mundo na informática, a preparar planilhas, que é essencial para o meu dia a dia, no escritório da Natville”.

Hoje instrutora, Iasmin Ferreira falou sobre a importância do programa do qual um dia fez parte como aprendiz.

“Os alunos que passam pelo programa de aprendizagem têm uma formação muito rica, porque os prepara de uma forma ampla, para as práticas profissionais e vivências pessoais. Eles aprendem a se comportar, como se relacionar com as pessoas. Para mim é uma honra ser hoje instrutora de aprendizagem, onde fui aluna e que fez uma diferença na minha vida. É muito importante essa parceria com as empresas, dando oportunidade para que jovens comecem uma carreira profissional. É uma oportunidade que transforma a vida das pessoas”.

Compromisso

Para o encontro foram convidados empresários, representantes das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL), prefeitas (os) e representantes do Ministério Público que atuam na região do alto sertão sergipano que fizeram uma visita a todas as áreas pedagógicas do Centro de Educação Profissional Maria José dos Santos – Professora Lia.

“Estamos vendo uma estrutura fantástica aqui, que oferece qualificações para os moradores desta região, que é carente de serviços como este. E nós, enquanto Ministério Público, temos o dever de nos somar a essas ações, para mudar a atual realidade social, principalmente das pessoas mais carentes. Parabenizo a todos do Sistema Fecomércio pelo trabalho desenvolvido. Precisamos qualificar as pessoas e fortalecer nas empresas a cultura sobre a importância da contratação de pessoal capacitado”, enfatizou o promotor da comarca de Canindé do São Francisco, Dr. Paulo José.

“Já tínhamos conhecimento da ampla atuação da Fecomércio, de todo o sistema, mas quando vemos aqui toda essa estrutura, preparada para capacitar e qualificar pessoas, sentimos de fato a vontade que há em todos da equipe, de transformar a vida de jovens através da educação profissional. Reforço as palavras do meu colega, para que o Ministério Público atue como parceiro nessa jornada, que envolve empresas e a sociedade em geral e assim transformar o cenário atual de dar dignidade à população desta região”, referendou o promotor da Comarca de Nossa Senhora da Glória, Dr. Raimundo Bispo.

Representando os prefeitos da região, a prefeita de Gararu, Gilzete Dioniza de Matos ressaltou sua trajetória, mostrando que é possível o jovem alcançar seus objetivos.

“Comecei como presidente de associação, fui vereadora, vice-prefeita e hoje o povo me elegeu prefeita. Quando comecei, não imaginei que chegaria até este momento. E independente de partidarismo, precisamos adotar gestão de políticas públicas que incentivem a educação como agente transformador. Precisamos sim, ser parceiros deste trabalho desenvolvido pelo Sistema Fecomércio, que tem equipamentos excelentes para que essa mudança aconteça”.

A força do comércio como mola propulsora da economia para transformação de vidas foi destacada pela presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nossa Senhora da Glória, Maria Gorete de Azevedo.

“O município e o comércio local cresceram muito nos últimos anos e as pessoas da região não se prepararam para esse crescimento. Temos que estimular a procura por qualificação, pois o comércio local, que é um grande empregador, necessita. Então, precisamos pensar no que é preciso fazer para que o cidadão entenda a importância de se qualificar para serem absorvidas pelo mercado de trabalho, que exige pessoas preparadas. E queremos nos somar para aproveitar toda essa estrutura que o Senac tem aqui na cidade, com essa finalidade”.

“Precisamos focar nessa qualificação que se mostra cada dia mais necessária, e atender a demanda que existe. Devemos chegar onde há necessidade da nossa presença, enquanto Sistema Fecomércio. O nosso presidente está certo em fortalecer as ações de interiorização, para transformar a vida de milhares de sergipanos”, afirmou a diretora Regional do Sesc, Aparecida Farias.

Finalizando o Seminário, Marcos Andrade fez uma breve apresentação de como funciona o Sistema S – Confederação Nacional do Comércio (CNC), federações, Sesc’s e Senac’s – a missão, visão e bandeiras de atuação.

“Cerca de 75% da geração de emprego e renda em Sergipe vêm do terceiro setor, do comércio de bens e serviços. E isso mostra como somos essenciais para o Estado e temos o dever de atuar para transformar a vida dos sergipanos”, disse, enfatizando que para isso, é preciso todos trabalharem unidos. “Queremos agradecer a presença de todos e dizer que estamos de portas abertas para trabalharmos juntos”.

