Título inédito! São Paulo empata com o Flamengo e é campeão da Copa do Brasil

O Flamengo começou o primeiro da partida superior, pressionado a saída de bola do São Paulo. Logo no início, Pedro teve uma boa oportunidade, mas a bola parou no goleiro Rafael. Já aos 6 minutos, Arboleda sentiu a coxa esquerda e precisou ser substituído por Diego Costa. Com o Flamengo melhor no jogo, Gerson quase marcou, mas Rafael fez uma grande defesa com o pé.

No entanto, a partir da metade da etapa inicial, o Rubro-Negro diminuiu naturalmente o ritmo de jogo e o time da casa começou a ter mais posse de bola. Aos 22, Caio Paulista cruzou para Calleri, mas o centroavante não conseguiu dominar. O São Paulo ainda teve outras duas boas oportunidades com Wellington Rato e Lucas Moura. Já caminhando para o final do primeiro tempo, aos 40, Pedro acertou um belo chute, mas a bola foi direto para fora.

O primeiro gol do duelo saiu aos 43 minutos. Pulgar recebeu a bola de Pedro e chutou cruzado direto para o gol. O goleiro Rafael defendeu, a bola bateu na trave e voltou para área. Bruno Henrique, que estava acompanhando a jogada, precisou dar apenas um empurrão com o joelho para balançar a rede no Morumbi.

Na sequência, já nos acréscimos, Rodrigo Nestor marcou o gol de empate do São Paulo. Em cobrança de falta de Wellington Rato, Rossi deu um soco na bola, que sobrou para o camisa 11. Ele soltou um balaço de fora da área e deixou o time paulista na frente novamente no placar agregado.

SEGUNDO TEMPO

O Flamengo voltou para a etapa complementar, mais uma vez, melhor que o São Paulo, pressionando a todo momento a equipe paulista. Com a superioridade no placar, o time do técnico Dorival Júnior preferiu se fechar mais, recuar e apostar nas bolas longas.

Antes mesmo dos 10 minutos iniciais, Fabrício Bruno e Pedro tiveram chances de marcar. Na sequência, aos 23 minutos, Léo Pereira recebeu cruzamento de Arrascaeta, mas o zagueiro chutou para fora. Herói de decisões com a camisa do Flamengo, Gabigol, que começou no banco de reservas, foi chamado para entrar apenas aos 28 minutos, no lugar de Pedro, mas dessa vez não brilhou.

Aos 41 minutos, depois de uma jogada de Lucas Moura, Luciano recebeu a bola livre dentro da área, mas mandou para fora. O jogador inclusive ficou caído, pedindo pênalti, mas o juiz mandou seguir. Aos 47, após cruzamento de Wesley, Pulgar – na marca do pênalti – chutou por cima do gol. Logo depois, Ayrton Lucas fez uma linda jogada, limpou a zaga Tricolor, chutou em direção ao gol adversário, e Rafael ficou com a bola.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Flamengo volta a campo no próximo sábado (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo tem pela frente o Coritiba, nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), também pelo Brasileirão.