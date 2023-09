Grêmio vence o Palmeiras e salta para o terceiro lugar no Brasileirão

Vitória por 1 a 0 deixa o Imortal a um ponto do Verdão e a oito do Botafogo

O Grêmio conseguiu uma importante vitória na noite desta quinta-feira ao bater o Palmeiras por 1 a 0 na Arena em Porto Alegre. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-direito João Pedro ainda no primeiro tempo após assistência do uruguaio Luis Suárez.

Com o triunfo contra o rival direto na briga pelas primeiras posições, a equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi mantém firme a chance de título. Os três pontos conquistados fizeram o Grêmio saltar para a terceira posição na tabela a um ponto do vice-líder, Palmeiras, e a oito pontos do líder, o Botafogo.