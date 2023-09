Dorival manda recado para torcida do Flamengo após ganhar título sobre ex-clube

“Falaram que era um feijão com arroz”. Treinador revelou mágoas de quando foi demitido pelo Rubro-negro

Em entrevista coletiva após a conquista da Copa do Brasil 2023 pelo São Paulo, neste domingo (24), o técnico Dorival Júnior revelou mágoas com a demissão que sofreu no fim de 2022, quando treinava o Flamengo.

“Falaram que era um feijão com arroz e que qualquer um fazia aquilo com aquele elenco. Foi muito estranho o que aconteceu, tentaram uma desqualificação de todo o trabalho”, disse o treinador do São Paulo.

Dorival Júnior assumiu o Flamengo em 10 de junho de 2022 e foi demitido em 25 de novembro. Durante a curta passagem, o técnico disputou 43 partidas, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas. O comandante conquistou Copa do Brasil e Libertadores.