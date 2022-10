Título da Copa do Brasil inaugura premiações do Flamengo para 2023

Vagas na fase de grupos da Libertadores e na Supercopa do Brasil foram obtidas com o título sobre o Corinthians

Além da festa de conquistar o primeiro título nacional no Maracanã desde 2013, e receber o total de R$ 76,6 milhões no total, a Copa do Brasil também serviu para ampliar a temporada de 2023 para o Flamengo. Conforme previsto em regulamento, o rubro-negra assegurou vaga na fase de grupos da próxima Libertadores e também vai disputar a Supercopa do Brasil pela quarta vez seguida. O adversário do troféu disputado em jogo único será conhecido após a definição do campeão brasileiro.

Na Libertadores, as equipes recebem US$ 1 milhão por jogo como mandante na fase de grupos. Tal remuneração já assegura uma premiação que ultrapassa R$ 15 milhões (cotação atual), independente do avanço de fase na competição continental. Para o Flamengo, o início da competição está previsto para a primeira quinzena de abril.

Já na Supercopa do Brasil, competição que o Flamengo disputou em todas as edições, a premiação prevê R$ 5 milhões para o campeão e R$ 2 milhões para o vice. O jogo, ainda sem local e adversário definidos, está marcado para o dia 28 de janeiro. Diante da realidade do Campeonato Brasileiro, o confronto iminente será diante do Palmeiras, como na edição de 2021.

O calendário rubro-negro para 2023 ainda pode ser ampliado. Para isso, é necessário vencer a Libertadores e garantir vaga na Recopa Sul-Americana tendo o Independiente Del Valle como adversário. Os jogos, em ida e volta, serão nos dias 8 e 15 de fevereiro, respectivamente. Em 2022, a Conmebol pagou US$ 1,6 milhão ao campeão, Palmeiras, e US$ 800 mil ao vice, Athletico Paranaense.