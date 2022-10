Dorense vence o Campeonato Sergipano da Série A 2

O Dorense venceu o Campeonato Sergipano da Série A2 2022, em jogo disputado na manhã deste domingo (23), no estádio Augusto Franco, na cidade de Estância, no Sul do estado.

A final foi disputada contra o Estanciano em jogos de ida e volta. No primeiro confronto, 2 a 2, em Nossa Senhora das Dores.

Na partida final, o Touro do Sertão conquistou o título com gol do atacante Mano, 3 a 2 no placar agregado e a taça ficou novamente com o Dorense.

Esse é o bicampeonato da equipe sertaneja. Em 2015, o clube de Nossa Senhora das Dores venceu pela primeira vez e se manteve na elite do futebol sergipano até 2021, quando caiu na temporada passada. Agora a equipe retorna à primeira divisão e disputará o Sergipão 2023.