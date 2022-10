Botafogo avança na renovação contratual com atacante Matheus Nascimento

Novo vínculo será de cinco anos. Atual vai até o meio de 2023

O Botafogo avançou na renovação contratual com o jovem atacante Matheus Nascimento. A informação foi divulgada inicialmente pela coluna “Mercado da Bola”, do “UOL”. O novo contrato será de cinco anos. O vínculo atual vai até o meio de 2023.

As conversas acontecem entre a diretoria, liderada por John Textor, e o pai e representante do jogador. Existe a possibilidade do atleta ser emprestado para clubes europeus na próxima temporada.

Na atual temporada, Matheus Nascimento disputou 37 jogos, marcou sete gols e deu uma assistência com a camisa Alvinegra.