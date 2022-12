Tite rebate críticas sobre danças nas comemorações: ‘sabem do respeito e da minha história”

Após fazer a “dança do pombo” em gol de Richarlison, treinador destacou a cultura do país

As danças dos jogadores e do próprio Tite nas comemorações dos gols do Brasil seguem como assunto nas coletivas. Nesta sexta, em conversa com a imprensa na véspera das quartas de final da Copa, o treinador destacou a cultura do país e disse que os comentários são de quem não conhece a história brasileira.

“Não é a minha seleção. É a seleção brasileira que eu tenho a responsabilidade de ser o técnico. Eu lastimo muito e não vou ficar fazendo comentários de quem não conhece a história brasileira, a cultura do brasil, a forma e o jeito de ser de cada um. Eu quero ter a conexão com meu trabalho, com as pessoas que se identificam comigo, sabem do respeito e da minha história. Ela continua discreta e vai continuar sendo porque eu respeito o jeito que eu sou e a seleção que trabalho.” – desabafa Tite.

E prosseguiu, afirmando que não vê isso como um desrespeito aos adversários.

“Tem uma série de meninos que vão dançar também porque é a cultura brasileira quando sai o gol e ela não desmerece nenhum outro, porque é o nosso jeito de ser em termos culturais. Nós vamos continuar sendo do nosso jeito.” – diz.

Brasil e Croácia jogam nesta sexta, às 12h, no Estádio Cidade da Educação, valendo uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar. Quem passar, enfrenta o vencedor de Holanda ou Argentina na próxima fase.