CBF divulga convocados para o Sul-Americano sub-20; Fla, Flu e Vasco têm atletas na lista

Competição acontece na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro do ano que vem

Com a Copa do Mundo em fase decisiva, a CBF divulgou a lista de convocados para o Sul-Americano sub-20, que pode revelar novos nomes para a próxima geração da seleção principal. Juntos, Flamengo, Fluminense e Vasco contam com seis jogadores na relação. Endrick, do Palmeiras, é visto como o grande destaque.

Kauã Santos (goleiro), Matheus França e Victor Hugo (meias) representam o rubro-negro carioca. Matheus Martins (atacante), é o nome do tricolor. Andrey Santos e Marlon Gomes (meias) atuam pelo Vasco. Com a exceção do goleiro do Flamengo, que ainda joga pela base, todos os outros são peças importantes das equipes principais dos clubes.

Com apresentação prevista para o dia 5 de janeiro, o torneio será realizado na Colômbia, entre os dias 19 do mesmo mês e 12 de fevereiro.