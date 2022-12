Após 1 a 1 no tempo regulamentar, Croácia vence o Japão nos pênaltis e avança na Copa do Mundo

Acompanhe os principais lances da partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo

A Copa do Mundo teve a primeira decisão de pênaltis. Após 1 a 1 no tempo regulamentar e sem alteração na prorrogação, a Croácia bateu o Japão por 3 a 1 nas penalidades e conquistou a vaga nas quartas de final do Mundial. O goleiro Livakovic foi decisivo e defendeu três cobranças. Durante os 90 minutos, Maeda e Perisic marcaram. Se o Brasil também avançar, enfrenta os croatas na próxima fase.

O primeiro tempo teve um jogo animado e com a Croácia buscando o gol. Logo no início, aos sete minutos, Kovacic teve a oportunidade de abrir o placar em bobeada da defesa japonesa e entrou sozinho na área com dois companheiros como opção, mas optou pela finalização e não conseguiu marcar.

Na sequência, as duas seleções trocaram ataques e buscaram o gol, até que no fim da primeira etapa, em jogada pela direita, Doan cruzou e a bola sobrou para Maeda completar para fundo da rede e colocar o Japão na frente do placar, com a vantagem no intervalo.

No segundo tempo, os croatas vieram dispostos a buscar o empate. Aos nove minutos, também em jogada aerea, Perisic aproveitou e cabeceou bonito sem chances para o goleiro Gonda. 1 a 1 e jogo totalmente aberto.

Após o gol, a partida acalmou e os times passaram a controlar a bola na região do meio campo, sem se lançar muito ao ataque para não correr riscos. Assim, prorrogação e mais 30 minutos de jogo. E a questão física foi determinante. Mesmo com as trocas, devido ao cansaço, os jogadores não conseguiram dar continuidade nas construções das jogadas.