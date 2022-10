STJD suspende Luiz Henrique e Raniel, do Vasco, e jogadores são punidos de forma preventiva por 30 dias

Ilha do Retiro também foi interditada por conta confusão no jogo contra o Sport, pela Série B

O meia Luiz Henrique e o atacante Raniel, ambos do Vasco, foram punidos preventivamente, na noite desta terça-feira (18), em decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Otávio Noronha, por um período de 30 dias (limitado a duas partidas) em função da confusão no empate em 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série B. Com isso, a dupla desfalca o Cruzmaltino na reta final da competição e aguarda o julgamento.

Além disso, o mandatário do órgão também decretou a interdição do estádio em Recife e portões fechados em todos os próximos jogos do Leão de Pernambuco, mandante do duelo realizado no último domingo (16), que terminou com agressões, invasão de campo, objetos arremessados em direção ao gramado e brigas na área dos vestiários.