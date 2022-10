Botafogo perde para o Internacional no Nilton Santos

Braian Romero fez o único gol da partida, aos 22 minutos do segundo tempo

O Botafogo perdeu para o Internacional, por 1 a 0, na noite deste domingo (16), no Estádio Nilton Santos. O gol da partida foi marcado por Braian Romero, aos 22 minutos do segundo tempo. Esse foi mais um resultado negativo do clube diante de sua torcida, que compareceu em bom número.

No primeiro tempo, o time do técnico Luís Castro dominou as ações de jogo e foi melhor que seu adversário. Tiquinho Soares e Eduardo tiveram dois lances de perigo, mas não conseguiram tirar o zero do placar.

No segundo tempo o Inter melhorou e conseguiu fazer o seu gol. Em bola rebatida dentro da área, o argentino aproveitou a chance e finalizou para definir a vitória do time gaúcho.

Com o resultado, o Glorioso perde uma posição na tabela e termina a rodada em 10ª no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Na próxima rodada tem clássico com o Fluminense, no Maracanã.

O Colorado se mantém na vice-liderança, com 60, e diminuiu a distância para o Palmeiras, que empatou com o São Paulo. O próximo duelo do Inter é contra o Coritiba, fora de casa.