Sonia Abrão é internada com pneumonia bacteriana: ‘Perdi a voz’

Sonia Abrão está internada, desde sábado (27), em São Paulo para tratar uma pneumonia bacteriana. A apresentadora está afastada do “A Tarde É Sua”, da RedeTV!, desde que contraiu a Covid-19. “Perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima”, revelou ela ao explicar o tratamento.

De acordo com Sonia, os médicos acreditam que ela tenha contraído uma bactéria ao mesmo tempo que foi exposta ao vírus Sars-Cov-2.

“Desde ontem estou internada para tratar pneumonia bacteriana. O que aconteceu foi o seguinte: meu pneumologista acredita que contraí a bactéria juntamente com a Covid. A pneumonia não se desenvolveu, tanto que fiz tomografia do tórax e os pulmões estavam limpíssimos”, explicou Sonia no Instagram.

“Como zerei a Covid em uma semana, a medicação foi suspensa e aí a pneumonia teve terreno livre para atacar, perdi a voz e depois veio a tosse fortíssima! Graças a Deus, está no começo, poderia tratar em casa –como foi com a Covid– mas como são necessários doses altas de corticoide, que me provocam crises de arritmia, preciso ficar no hospital para ser monitorada e evitar que isso aconteça”, continuou explicando ela.

Ainda não há uma data para que Sonia volte à RedeTV!. Confira a publicação da apresentadora nas redes sociais: