Festival católico com Padre Fábio de Melo é adiado em Sergipe; confira nova data e local

A segunda edição do ‘Vinde e Vede Sergipe’ será realizada no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, no dia 28 de setembro. O evento aconteceria na Arena Batistão neste sábado (27), mas sofreu adiamento e mudança de local.

A programação conta com participação de Ziza Fernandes, Pedro Oliveira e Padre Fábio de Melo, que irá apresentar o show “Esse Sou Eu”. Entre as canções do repertório estão “Onde Deus Possa Me Ouvir”, “Trem Bala” e “Deus Cuida de Mim”.

O festival busca fortalecer a arte católica no estado a partir de uma experiência profunda com Deus expressada na dança e música. Em nota, a produtora Kenosis Produções pede desculpas por eventuais transtornos e informa que está à disposição para caso algum consumidor tenha interesse na restituição do valor do ingresso.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja física localizada no Aracaju Parque Shopping (2º piso) e através da plataforma online EVEN3.

Por Carolina de Morais, Portal A8SE