Billboard 200: Madonna é a 1ª mulher em todos os TOP 10 desde 1984

A cantora ocupa a oitava posição da lista com o álbum Finally Enough Love

Madonna mostrou porque é a rainha do pop e se tornou a primeira mulher a emplacar álbuns no TOP 10 da Billboard 200 em todas as décadas, desde os anos 1980. A conquista mais recente da cantora é o 8º lugar com Finally Enough Love: 50 Number Ones na atualização desta semana.